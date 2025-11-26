Za demolici město zaplatí necelých deset milionů korun bez DPH. Na místě by v budoucnu mohl vzniknout justiční areál.
Ostravští zastupitelé letos v červnu schválili záměr směny pozemků, která má umožnit výstavbu justičního areálu. Stát by získal pozemky po hobbymarketu a město pozemky s budovou Okresního soudu Ostrava, kterou by v budoucnu mohla využít například porubská radnice.
„Než se začalo bourat, dělaly se přípravné práce jako například přeložka veřejného osvětlení nebo změna napojení parkovacího systému,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger.
Podle něj by stavba justičního paláce byla pro Ostravu významnou investicí. „Určitě by to byl i hodnotný dům. Demolicí hobbymarketu mizí symbol naivity 90. let, protože to je dům, který nikdy neměl v centru Ostravy stát,“ míní Riger.
Problém s opravou jatek i petice za zachování
V roce 1994 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz prodal pozemky o rozloze dvou hektarů společnosti Bauhaus za více než 38 milionů korun. Jejich součástí byl i objekt někdejších jatek, v jehož těsné blízkosti společnost postavila hobbymarket.
Jatka, která se Bauhaus zavázal opravit, ale poté toto zpochybňoval, mnoho let chátrala. Prodejna rovněž přestala fungovat. Město se dlouho snažilo získat jatka zpět, nakonec za ně i s bývalou prodejnou Bauhausu zaplatilo 80 milionů korun.
Zrekonstruovaná jatka jsou od roku 2022 sídlem městská galerie současného umění Plato, která své aktivity provozovala i v objektu po hobbymarketu.
Proti zbourání objektu jakožto velkoprostorovému místo pro setkávání a konání různých projektů se postavila část místních. Vznikla dokonce petice podepsaná několika tisíci lidí. Zplanýrování však „jen“ oddálili.
Město nakonec rozhodlo také o demolici hobbymarketu a v budoucnu by místě něj mohl vzniknout justiční areál. S jeho výstavbou se podle dřívějších informací počítalo do roku 2030.
Do justičního areálu se po jeho dokončení přemístí například zaměstnanci Okresního soudu Ostrava, Okresního státního zastupitelství Ostrava, střediska Probační a mediační služby Ostrava i Krajského státního zastupitelství Ostrava. Celkově by šlo o téměř 500 lidí.
Město pro justiční areál původně vyčlenilo pozemek o rozloze šest tisíc metrů čtverečních v blízkosti sadu Boženy Němcové. Ukázalo se ale, že není pro záměr úplně vhodný, například kvůli dopravě.
Objekt bývalého hobbymarketu stojí v Janáčkově ulici vedle historických jatek v centru Ostravy.
