Povodní zničený bazén v Krnově je v provozu, podpírají jej ocelové sloupy

Žaneta Motlová
  16:32aktualizováno  16:32
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Předloňská povodeň poškodila krytý bazén v Krnově, ten je nyní konečně opravený a v provozu. (září 2026) | foto: Město Krnov

Opravený krytý bazén v Krnově brázdí první plavci. Vypuštěný zůstal celou minulou sezonu kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i předloňskou podzimní povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce budou ještě následovat.

Na nosných sloupech podpěrné konstrukce bazénové vany statik před rokem objevil trhliny a bazén musel zavřít.

„Problémy odstranilo podepření ocelovými stojkami v místech nejvíce poškozených a namáhaných sloupů,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová opravy za 2,3 milionu korun bez DPH .

I teď sportoviště zůstává pod neustálou kontrolou. „Po ukončení prací došlo k napuštění bazénové vany a statickému posouzení v plné zátěži. Odborníci konstatovali, že bazén je možné dočasně provozovat bez omezení. Zároveň ale bude nutné pravidelně kontrolovat stav železobetonových prvků,“ upřesnila vedoucí odboru investic krnovské radnice Klára Hazuchová.

Krnov postaví nový krytý bazén. Stávající lázně trápí kvůli stáří i povodni statika

Následovat bude další obnova. Nejpoškozenější prvky stavbaři opraví příští rok opět mimo sezonu, ty méně závažné postupně v roce 2028.

Uvnitř městských lázní lidé najdou i vylepšení. „Opravili jsme další část odpočinkové zóny v bazénové hale, kromě jiného poškozené zdi v šatnách. Také jsme prostory vymalovali,“ řekla Alžběta Nykodymová z technických služeb.

Dělníci ještě opravují venkovní schodiště, kde se po povodni objevily trhliny kvůli poklesu základů, a příjezdovou cestu.

Bazén je k dispozici i školám, oddílům a vodním záchranářům. Uplynulý rok jim dojíždění do Bruntálu, Břidličné a Ostravy hradilo město. „Oddíly získaly formou dotace celkem 1 176 480 korun, školy a středisko volného času kompenzace v souhrnné výši 224 tisíc korun,“ vyčíslila mluvčí Círová.

„Opravili jsme další část odpočinkové zóny v bazénové hale. Také jsme prostory vymalovali.“ Alžběta Nykodymová, tech. služby

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