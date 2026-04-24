Bazilika ve Frýdku-Místku po více něž dvou letech znovu přivítá poutníky

Autor: ČTK
  10:39aktualizováno  10:39
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dvouletá rekonstrukce baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je u konce. Práce za 46 milionů korun završí slavnostní bohoslužba, které se 1. května zúčastní vyslanec Vatikánu v České republice arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Novinářům to dnes řekl tiskový mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.

"Rozsahem se jednalo o největší opravu sakrální stavby v Moravskoslezském kraji," uvedl ostravsko-opavský biskup Martin David. Chrám má význam pro celou diecézi. "Frýdecká bazilika je totiž jediným kostelem s papežským titulem basilica minor v naší diecézi," dodal.

Titul poutnímu místu ze 17. století v roce 1999 udělil papež Jan Pavel II. pro mimořádný duchovní, kulturní a historický význam. Místu se kvůli legendám a zázrakům spojeným s kamennou sochou Panny Marie přezdívá Slezské Lurdy.

Náklady na obnovu baziliky doposud dosáhly 46 milionů korun. Z těchto nákladů 32,2 milionu korun pokryje dotace Evropské unie. Moravskoslezský kraj přidal 5,6 milionu korun, město Frýdek-Místek poskytlo čtyři miliony korun. Zbývající více než čtyři miliony korun zaplatí farnost. Ta na obnovu baziliky vyhlásila i sbírku. Zatím se vybral víc než milion.

Vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky biskupství Miroslav Přikryl řekl, že poutníky i turisty v chrámovém interiéru upoutá nová barva vnitřních omítek. Dříve byli příchozí zvyklí na kombinaci žluté, modré a bílé. Dnes je dominantní šedá, růžová a bílá. "Zvolená kombinace lépe odpovídá baroknímu stylu, ve kterém byl chrám postaven," vysvětlil Přikryl.

Novinkou je zpřístupnění krypty pod bazilikou. Dosud se návštěvníci do prostoru pod chrámem mohli dostat jen při mimořádných příležitostech. Nově je v kryptě malá expozice. V podzemí jsou uložena těla členů rodiny Pražmů, místních duchovních a podle legendy také utonulých poutníků z Tovačova, kteří zahynuli v roce 1750 v rozvodněné řece Ostravici. Jejich těla byla nalezena a následně uložena v podzemních kryptách. Mumie jsou známé tím, že díky specifickým podmínkám v kryptě nezetlely.

První příležitost prohlédnout si obnovený interiér dostanou poutníci 1. května. Bazilika bude otevřena od 9:30 do 21:30. "Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Hudebně mši svatou doprovodí místní chrámové sbory," řekl místní farář František Boldy. Odpolední program nabídne prohlídky baziliky s architektem Markem Štěpánem a historikem Davidem Pindurem. Chystá se večerní videomapping uvnitř baziliky, který farnost nabídne první tři květnové večery vždy od 20:30.

Frýdecká bazilika je nejvýznačnějším poutním místem české části Slezska. Vděčí za to soše Panny Marie, kterou tam podle pověsti našli v polovině 17. století dělníci při kopání hlíny. Podle jiných pramenů ji dal vytesat hrabě František Eusebius z Oppersdorfu. Socha dala vzniknout mariánskému kultu. Kvůli rostoucímu počtu poutníků nahradila původní dřevěnou kapli z roku 1706 velkolepá stavba vysvěcená roku 1759 a dokončená v roce 1777. Areál doplněný křížovou cestou povýšil papež Jan Pavel II. v roce 1999 na baziliku minor a od roku 2018 je národní kulturní památkou.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Sjezd lidovců v Ostravě bude diskutovat o změně stanov a směřování strany

ilustrační snímek

Po zvolení nového předsednictva budou dnes lidovci na ostravském sjezdu měnit stanovy a diskutovat o novém směřování strany. Nový předseda - jihomoravský...

25. dubna 2026,  aktualizováno 

Policisté hledají 67letého muže z Nymburka, je silný diabetik

ilustrační snímek

Policisté hledají 67letého Milana Holuba z Nymburka, který je silný diabetik. Pohřešovaný je od dnešního odpoledne, kdy se měl dostavit na dialýzu. Může být...

24. dubna 2026  23:32,  aktualizováno  23:32

Policie v Třebíči odhalila v týdnu tři padělané řidičáky. Pomohl alkohol

Zadržené padělané řidičské průkazy.

Policisté v Třebíči v posledním březnovém týdnu odhalili tři padělané řidičské průkazy. Šlo o padělky řidičských oprávnění cizích států, které tamní policisté zabavili při dopravních kontrolách a...

24. dubna 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Příběh Gerty Schnirch představili tvůrci v Ústí nad Labem v kontextu dějin

V Ústí nad Labem dnes tvůrci představili film Gerta Schnirch, který vznikl podle románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Emotivní příběh zasadili do kontextu...

24. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Na Žďársku hořely mladé stromky a tráva. V kraji jde o sedmý požár za týden

Na Žďársku hořely stromky a tráva, požár je zlikvidovaný

Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze...

24. dubna 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

SZ: Kauzu ve FN Olomouc převzalo vrchní zastupitelství, škoda je přes 150 mil.

ilustrační snímek

Kauzu operací pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu ve Fakultní nemocnici Olomouc převzalo od krajských žalobců tamní vrchní státní zastupitelství....

24. dubna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

U Benešova srazil vlak člověka, provoz na koridoru Praha-Benešov byl zastavený

ilustrační snímek

U Benešova dnes odpoledne srazil vlak člověka, muž nehodu nepřežil. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem byl zhruba na hodinu přerušený, poté...

24. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:36

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Drobné kadeřnice, obří psi. V pražských Letňanech se ukáže drsná realita groomingu

Za zhruba dva týdny započne akce GrooMasters Prague v PVA Expo Praha.

Profesionální psí kadeřníci se o víkendu 8. až 10. května potkávají v hlavním městě na soutěži zvané GrooMasters. Svou preciznost a umění ve střihu psí srsti – groomingu – přijede předvést na dvě stě...

24. dubna 2026  18:15

Jarní slavnosti v Napajedlech nabídnou řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících

ilustrační snímek

Jarní slavnosti v Napajedlech na Zlínsku nabídnou v sobotu 2. května farmářský a řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících. Program pro dospělé i děti začne na...

24. dubna 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Plzeň opraví budovu ředitelství zoologické zahrady, potřebuje zateplit

ilustrační snímek

Plzeň opraví za desítky milionů korun budovu ředitelství Zoologické a botanické zahrady města Plzně vedle lochotínského amfiteátru. Desítky let starý objekt...

24. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Měření v Libereckém kraji nezachytila žádný pohyb budov v blízkosti dolu Turów

ilustrační snímek

Čidla, která v Libereckém kraji už rok měří pohyb budov v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów, zatím žádný pohyb nezachytila. ČTK to dnes řekl náměstek...

24. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

