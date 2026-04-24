Bazilika ve Frýdku-Místku po více něž dvou letech znovu přivítá poutníky

Dvouletá rekonstrukce baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku je u konce. Práce za 46 milionů korun završí slavnostní bohoslužba, které se 1. května zúčastní vyslanec Vatikánu v České republice arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Novinářům to dnes řekl tiskový mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.
"Rozsahem se jednalo o největší opravu sakrální stavby v Moravskoslezském kraji," uvedl ostravsko-opavský biskup Martin David. Chrám má význam pro celou diecézi. "Frýdecká bazilika je totiž jediným kostelem s papežským titulem basilica minor v naší diecézi," dodal.
Titul poutnímu místu ze 17. století v roce 1999 udělil papež Jan Pavel II. pro mimořádný duchovní, kulturní a historický význam. Místu se kvůli legendám a zázrakům spojeným s kamennou sochou Panny Marie přezdívá Slezské Lurdy.
Náklady na obnovu baziliky doposud dosáhly 46 milionů korun. Z těchto nákladů 32,2 milionu korun pokryje dotace Evropské unie. Moravskoslezský kraj přidal 5,6 milionu korun, město Frýdek-Místek poskytlo čtyři miliony korun. Zbývající více než čtyři miliony korun zaplatí farnost. Ta na obnovu baziliky vyhlásila i sbírku. Zatím se vybral víc než milion.
Vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky biskupství Miroslav Přikryl řekl, že poutníky i turisty v chrámovém interiéru upoutá nová barva vnitřních omítek. Dříve byli příchozí zvyklí na kombinaci žluté, modré a bílé. Dnes je dominantní šedá, růžová a bílá. "Zvolená kombinace lépe odpovídá baroknímu stylu, ve kterém byl chrám postaven," vysvětlil Přikryl.
Novinkou je zpřístupnění krypty pod bazilikou. Dosud se návštěvníci do prostoru pod chrámem mohli dostat jen při mimořádných příležitostech. Nově je v kryptě malá expozice. V podzemí jsou uložena těla členů rodiny Pražmů, místních duchovních a podle legendy také utonulých poutníků z Tovačova, kteří zahynuli v roce 1750 v rozvodněné řece Ostravici. Jejich těla byla nalezena a následně uložena v podzemních kryptách. Mumie jsou známé tím, že díky specifickým podmínkám v kryptě nezetlely.
První příležitost prohlédnout si obnovený interiér dostanou poutníci 1. května. Bazilika bude otevřena od 9:30 do 21:30. "Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Hudebně mši svatou doprovodí místní chrámové sbory," řekl místní farář František Boldy. Odpolední program nabídne prohlídky baziliky s architektem Markem Štěpánem a historikem Davidem Pindurem. Chystá se večerní videomapping uvnitř baziliky, který farnost nabídne první tři květnové večery vždy od 20:30.
Frýdecká bazilika je nejvýznačnějším poutním místem české části Slezska. Vděčí za to soše Panny Marie, kterou tam podle pověsti našli v polovině 17. století dělníci při kopání hlíny. Podle jiných pramenů ji dal vytesat hrabě František Eusebius z Oppersdorfu. Socha dala vzniknout mariánskému kultu. Kvůli rostoucímu počtu poutníků nahradila původní dřevěnou kapli z roku 1706 velkolepá stavba vysvěcená roku 1759 a dokončená v roce 1777. Areál doplněný křížovou cestou povýšil papež Jan Pavel II. v roce 1999 na baziliku minor a od roku 2018 je národní kulturní památkou.