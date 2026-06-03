Program plný velkých jmen. Ročník 2026 má být na Beats for Love nejnabitější

Martin Jiroušek
  15:32aktualizováno  15:32
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Hudební festival, jaký jen tak jinde ve světě nezažijete. Tak představují pořadatelé letošní Beats for Love. „Absolutním vrcholem pro nás bude skotský Calvin Harris. Dlouhá léta v Evropě nepobýval, takže slyšet jeho nesmrtelné hity bude událostí letošní festivalové sezony. Jsme rádi, že se nám jej podařilo do Ostravy dostat,“ hlásil Jiří Ramík, programový ředitel festivalu, který od 1. do 4. července ovládne ostravské Dolní Vítkovice.
Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Skotský DJ a producent Calvin Harris. | foto: Profimedia.cz

Skotský DJ a producent Calvin Harris.
Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí DJ a producent Marshmello.
Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické...
Vystoupení na hlavní stagi doprovázela velkolepá ohňostrojová show.
20 fotografií

„Neuvěřitelné spojení dravé elektroniky a chytlavého popu můžeme čekat od amerického DJ s ikonickou maskou Marshmello. Velkou show přiveze legendární DJ Dimitri Vegas. Přijede švédský sympaťák a megastar Alesso, jehož hity rezonují v rádiích po celém světě, aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte uzavře letošní ročník, takže Love stage bude pulzovat až do posledního beatu,“ jmenoval Ramík hvězdy.

Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Celkový počet účinkujících by se měl vyšplhat až na 550, z toho 180 jich bude ze zahraničí. Za dvanáct let historie přehlídky tak letošní programová nabídka bude nejbohatší. Během čtyřdenní tanečně-hudební akce zazní nejen exkluzivní sety, jsou připraveny světové premiéry i nečekaná umělecká spojení.

„Letos nás čeká například česká premiéra nové audiovizuální show drum and bass hvězdy Andromedik, speciální světová premiéra B2B vystoupení britských ikon bass music Katy B & Miss Dynamite a další zajímavosti, které jen tak jinde nezažijete,“ dodal programový ředitel.

Skotský DJ a producent Calvin Harris.
Skotský DJ a producent Calvin Harris.
Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí DJ a producent Marshmello.
Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích. (10. dubna 2026)
20 fotografií

„Festival Beats for Love za dobu svého konání dosáhl mezinárodního významu. Jsem přesvědčen, že právě kulisy Dolních Vítkovic podtrhují specifickou festivalovou atmosféru a jsou ideální pro formát, který organizátoři zvolili a který nám umožňuje mladé generaci ukázat Ostravu v novém, příznivém světle,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal.

„Hrají u nás jen ti nejlepší z nejlepších, doopravdy top-class interpreti, a bude proto těžké vybrat si, čí show v line-upu vynechat,“ poznamenal Kamil Rudolf, zakladatel a ředitel festivalu. Jako každoročně Beats for Love představí řadu zajímavostí a novinek, třeba i z technologické oblasti nebo designu, neopomíjí ani sérii debat Talking Beats o hudebních fenoménech současnosti.

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