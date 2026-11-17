Americká zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha vystoupí na festivalu Beats for Love 2027 v Ostravě. Pořadatelé to dnes zveřejnili na svých sociálních sítích. Festival se uskuteční 2. až 5. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Festival patří mezi největší v Evropě. Program i příští rok na 18 scénách nabídne vystoupení více než 550 interpretů.
Bebe Rexha, vlastním jménem Bleta Rexhová, patří mezi nejposlouchanější umělkyně současnosti. "Na Spotify její hudba nasbírala více než 18 miliard streamů. Mezi její nejznámější hity patří skladby I'm Good (Blue) s Davidem Guettou, In the Name of Love s Martinem Garrixem nebo Me, Myself & I s G-Eazym," uvedli pořadatelé.
Rexhová se prosadila také jako autorka. Podílela se například na vzniku skladby The Monster, kterou nazpívali Eminem a Rihanna. Na kontě má čtyři nominace na cenu Grammy a ocenění MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards a iHeartRadio Music Awards.
Americká umělkyně doplní již dříve oznámená jména programu. Patří mezi ně belgická DJka a producentka Novah, která se zaměřuje na hard dance, a nizozemské duo Ring Noord. To tvoří Nik Roos, známý z projektu Noisia, a Jasper Scholma vystupující jako Former. Jejich tvorba propojuje drum and bass, techno a hardcore.
Festival patří mezi největší ve střední Evropě. Celková kumulovaná návštěvnost, což je součet návštěv za všechny dny festivalu, se v posledních ročnících pohybuje okolo 162.000 až 164.0000 návštěvníků.