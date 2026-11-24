Belgická dýdžejka a producentka Amelie Lensová vystoupí příští rok na festivalu Beats for Love v Ostravě. Patří k nejvýraznějším osobnostem současné světové techno scény a pravidelně hraje na velkých festivalech, uvedli pořadatelé ostravské hudební přehlídky na sociálních sítích. Festival Beats for Love bude 2. až 5. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.
Lensová se k elektronické hudbě dostala v dospívání, kdy začala navštěvovat belgické kluby a undergroundové rave parties. První oficiální nahrávku vydala v roce 2016. Od té doby se prosadila na mezinárodní scéně a vystupovala mimo jiné na hlavní scéně festivalu Tomorrowland. Její sety jsou charakteristické rychlým tempem, hypnotickými beaty a výraznou energií.
Kromě vlastní produkce se věnuje také podpoře dalších umělců. Založila hudební značky, pod nimiž vydává tvorbu zavedených i začínajících producentů.
Amelie Lens doplní program festivalu Beats for Love, v němž pořadatelé již dříve oznámili například americkou zpěvačku Bebe Rexhu, belgickou dýdžejku Novah a nizozemské duo Ring Noord. Festival na 18 scénách nabídne vystoupení více než 550 interpretů. V posledních ročnících se jeho kumulovaná návštěvnost, tedy součet návštěvníků za všechny festivalové dny, pohybovala mezi 162.000 a 164.000 lidí.