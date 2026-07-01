Beats for Love dnes začíná, nabídne 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého druhu ve střední Evropě vystoupí 550 umělců, z toho bezmála 200 zahraničních interpretů. Pořadatelé pro ně připravili 18 scén. Hlavními hvězdami letošního programu jsou například skotský hitmaker Calvin Harris, švédský DJ Alesso, belgická DJka Charlotte de Witte, americký producent Marshmello nebo Dimitri Vegas.
"Letošní program patří mezi ty nejlepší a nejdražší, které zatím festival svým návštěvníkům za 12 let nabídl. Splněným snem mnoha fanoušků je například dlouho očekávaný příjezd megastar a hitmakera Calvina Harrise, který se do Evropy vydává jen mimořádně," uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Podle programového ředitele Jiřího Ramíka nabídne festival také několik vystoupení připravených speciálně pro Beats for Love. Půjde například o českou premiéru nové audiovizuální show drum and bassového producenta Andromedika nebo světovou premiéru společného vystoupení britských zpěvaček Katy B a Miss Dynamite.
Beats for Love se koná ode dneška do soboty v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Podle pořadatelů jde o největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Loni na něm vystoupilo více než 500 umělců a každý den do areálu zamířilo přes 45.000 lidí. Za všechny čtyři dny festival navštívilo rekordních 164.000 návštěvníků.