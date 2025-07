Festival Beats for Love roztančí Ostravu, loni přilákal 160 tisíc lidí

Návštěvníky v průběhu festivalu baví performeři všeho druhu. | foto: Beats for Love

Organizátoři akce, která potrvá od středy do soboty, slibují návštěvníkům nezapomenutelné zážitky.

„Hotovo zatím není skoro nic, ale intenzivně na tom pracují asi tři tisíce lidí. Řešíme problémy všeho druhu, ale jde to dobře,“ informoval v pondělí ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Těší se, že návštěvníci ocení nový koncept areálu, který má diváky ohromit a ještě zintenzivnit zážitky z rytmické hudby.

„Areál rozdělíme do tří fantazijních světů s názvy Love, Space a Universe. Každý bude mít svůj design, dekorace, stage, žánry hudby a doprovodný program, který bude nejlepší v historii festivalu,“ prohlásil Rudolf.

V jednotlivých sférách se například odehrají show špičkových českých i evropských artistů.

„Performeři ovládnou živly na zemi i ve vzduchu za doprovodu ohně, světel a dalších efektů,“ přiblížila produkční manažerka Marcela Kučová.

Akrobaté a alegorický vůz

K vrcholům doprovodného programu má patřit show francouzsko-belgického uměleckého uskupení Planete Vapeur s obrovským alegorickým vozem a akrobaty.

Hlavní roli však bude mít elektronická taneční hudba. Do industriálního areálu míří 160 hvězd s týmy čítajícími celkem 550 interpretů z celého světa, kteří vystoupí na 18 scénách.

„Každý rok se snažíme posunout laku festivalu výš. Letos se mohou diváci těšit na jména, která právě hýbou globální taneční scénou, například Axwell, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Claptone a mnoho dalších,“ uvedl programový ředitel Jiří Ramík.

Katedrála techna

Novinkou je podle něj koncept Beats for Love Special. „Jedná se o unikátní show a premiéry přímo pro nᚠfestival,“ vysvětlil Ramík.

Zásadně novou podobu bude mít scéna Techno Dome by Proud. Podle manažera marketingu Jakuba Marka se promění v něco jako katedrálu uctívající techno žánr.

„Novou dimenzi přinese i stage vysunutá do davu. Dobrovolná No Phone Zone zajistí zážitek bez zbytečného rozptýlení svítícími mobily,“ popsal Marek.

Prostor dostanou také lokální dýdžejové a interpreti, a to na scéně s názvem Freedom stage by Ostrava.

Organizátoři očekávají první nápor diváků už dnes. Kempy, ve kterých se mohou ubytovat v těsné blízkosti festivalového areálu, otevírají brány ve tři hodiny odpoledne.

Podle ředitele Rudolfa by mohl padnout i návštěvnický rekord. „Vypadá to, že dorazí ještě více lidí než loni, ale uvidíme,“ řekl.

Zatímco na první ročník festivalu v roce 2013 přišlo asi 25 tisíc diváků, v roce 2023 jich bylo okolo 150 tisíc a podle odhadů z loňska festival během čtyř dnů navštívilo celkem 162 tisíc lidí.

Jak potvrdil Rudolf, až 12 procent diváků tvoří návštěvníci ze zahraničí. „Nejvíce je Čechů a Slováků, pak návštěvníků z Polska, následuje Německo, země Beneluxu a poté ostatní kontinenty,“ řekl Rudolf. Větší delegace očekává ze Švédska, americké Kalifornie nebo z Nového Zélandu.

Na rozdíl od festivalu Colours of Ostrava, který láká i rodiny s dětmi nebo i důchodce, návštěvníci Beats for Love mají přes 25 let.

„Diváci s námi trochu stárnou, aktuálně se pohybujeme ve věkovém průměru 28 let. Osmdesáti procentům našich návštěvníků je mezi 25 a 35 lety,“ shrnul Rudolf.

O vedru vědí

Organizátoři se připravují i na hrozící vedro. Například ve středu má být v Ostravě až 33 stupňů Celsia.

„Řešíme nějaké zavlažovací systémy a podobně. A diváci by neměli zapomenout na pokrývky hlavy,“ vzkázal ředitel. První program na hlavní scéně Love začíná 2. července krátce před 17. hodinou.