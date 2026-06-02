Beats for Love přivítá 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

Letošní ročník festivalu taneční a elektronické hudby Beats for Love v Ostravě nabídne bezmála 200 zahraničních interpretů. Celkem se na akci, která patří mezi největší svého druhu ve střední Evropě, návštěvníkům představí 550 vystupujících. Pořadatelé pro ně postaví 18 scén. Novinářům to dnes řekl ředitel přehlídky Kamil Rudolf. Festival se uskuteční od 1. do 4. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.
"Letošní program patří mezi ty nejlepší a nejdražší, které zatím festival svým návštěvníkům za 12 let nabídl. Splněným snem mnoha fanoušků je například dlouho očekávaný příjezd megastar a hitmakera Calvina Harrise, který se do Evropy vydává jen mimořádně," uvedl Rudolf.
Kromě Harrise podle něj na hlavní scéně vystoupí i švédský DJ Alesso, aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte, maskovaný taneční fenomén Marshmello nebo legendární DJ Dimitri Vegas.
Pořadatelé chystají i několik vystoupení speciálně připravených pro tento festival. "Letos nás čeká například česká premiéra nové audiovizuální show drum and bass hvězdy Andromedik, speciální světová premiéra B2B vystoupení britských ikon bass music Katy B & Miss Dynamite," dodal programový ředitel festivalu Jiří Ramík.
Beats for Love je podle pořadatelů největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Loni na něm vystoupilo přes 500 umělců. Každý den do areálu zamířilo přes 45.000 lidí. V součtu tak za všechny čtyři dny přehlídku navštívilo rekordních 164.000 lidí.