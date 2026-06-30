Beats for Love se blíží kapacitní hranici, sází na kvalitu programu

Autor: ČTK
  6:45aktualizováno  6:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostravský festival taneční a elektronické hudby Beats for Love, který patří mezi největší akce svého druhu v Evropě, se podle jeho ředitele Kamila Rudolfa blíží kapacitě areálu v Dolních Vítkovicích. Další rozvoj akce proto nechce stavět na zvyšování počtu návštěvníků, ale především na zkvalitňování programu, služeb a celkového zážitku z festivalu. Rudolf to dnes řekl ČTK.

Festival Beats for Love začne 1. července. Letošní ročník nabídne během čtyř dnů program na 18 scénách s více než 550 interprety. Hlavní hvězdou bude skotský producent a DJ Calvin Harris.

Pro budoucnost festivalu je podle Rudolfa důležitý rozvoj konceptu Beats for Love Universe, se kterým pořadatelé přišli loni. Projekt řeší hlavně vizuální stránku hudební přehlídky. "Přibudou noví performeři i další doprovodné prvky, aby festival nabídl návštěvníkům atraktivní zážitky nejen po hudební stránce," řekl ředitel. Loni podle něj festival přilákal zhruba 16 procent nových návštěvníků, cílem je ale především to, aby se lidé na akci pravidelně vraceli.

Mezi hlavní přednosti festivalu Rudolf řadí industriální prostředí Dolních Vítkovic, které vytváří jedinečnou atmosféru pro návštěvníky i umělce. Výhodou areálu jsou také zpevněné plochy, díky nimž se ani při dešti netvoří bahno. Festival podle něj průběžně reaguje na vývoj světové elektronické hudby. Vedle tradičně silného žánru drum and bass a mainstreamové elektronické taneční hudby zařazuje do programu nové žánry a interprety populární zejména v zahraničí, například bass house nebo stále populárnější hardstyle.

Za jednu z největších výzev označil Rudolf rostoucí ceny světových interpretů. "Konkurence mezi festivaly je vysoká. Západoevropské či americké akce disponují výrazně většími rozpočty," řekl. Organizátoři přesto chtějí zachovat festival cenově dostupný pro české návštěvníky a věří, že kvalitní atmosféra akce pomáhá přilákat i špičkové zahraniční umělce. Podle Rudolfa se do Ostravy rádi vracejí a festival si mezi nimi vybudoval velmi dobré jméno. Do dalších let považuje rychlý růst honorářů zahraničních hvězd za jednu z největších hrozeb. "Pokud bude pokračovat, mohl by nás přinutit buď omezit exkluzivní program, nebo výrazně zdražit vstupné, což by mohlo část českých návštěvníků odradit," míní Rudolf.

Velkou pozornost věnuje festival bezpečnosti. Organizátoři rozšiřují kamerový systém, spolupracují s několika bezpečnostními agenturami i se záchrannými složkami a mají připravený evakuační plán pro případ mimořádných událostí. Festival podle Rudolfa zároveň uplatňuje nulovou toleranci vůči drogám.

Cílem pořadatelů je festival dále profesionalizovat a dlouhodobě rozvíjet. "Konkurovat největším západoevropským festivalům nemůžeme výší rozpočtu, ale atmosférou," uvedl. Organizace Beats for Love je podle něj srovnatelná s provozem většího okresního města. Během čtyř dnů totiž v areálu vznikne dočasné město s desítkami tisíc návštěvníků, jehož chod musí pořadatelé zajistit od bezpečnosti přes dopravu až po gastronomii.

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