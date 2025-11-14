Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Autor: iDNES.cz, sta, jog
  10:22aktualizováno  11:13
Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes monitoruje policie, zatím nechce zasahovat. Aktivisté na místo svolávají příznivce lokality tvořené takzvanými finskými domky. V poledne Bedřišku navštíví Růžena Dumková, zástupkyně zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

„V průběhu dne budeme na sociálních sítích průběžně updatovat, jaká je situace na místě. V této chvíli pořád platí, že je nejvíce vítaná podpora přímo na místě, pokud tedy můžete, přijeďte prosím- dneska, zítra, pozítří a všechny následující dny, dokud demolice nebude zastavena,“ uvedli příznivci kolonie Bedřiška na Facebooku.

„Za poslední dny také dostáváme obrovské množství podpory, za kterou bychom chtěli vyjádřit obrovský vděk. Moc děkujeme, že společně s námi pracujete na tom, aby Bedřiška přežila,“ uvedla Eva Lehotská, mluvčí obyvatel Bedřišky.

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické kolonie. (14. listopad 2025)
Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici. (13. listopadu 2025)
Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické kolonie. (12. listopad 2025)
Prezident Petr Pavel s obyvateli ostravské kolonie Bedřiška, kterým hrozí vystěhování. (19. července 2024)
46 fotografií

„V poledne Bedřišku navštíví Růžena Dumková - zástupkyně zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Těšíme se,“ uvedla.

13. listopadu 2025

Jestli se s Dumkovou setká i starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu), zatím není jasné. „O návštěvě paní zmocněnkyně nemám žádnou informaci, a tudíž ani domluvené setkání,“ uvedl starosta městské části Patrik Hajdus na dotaz redakce iDNES.cz, zda se setkání v Bedřišce také zúčastní.

„Postupně vyřizuji zmeškané hovory, ale žádný podnět v této věci ke mně nedorazil,“ doplnil.

Dlouhodobá obyvatelka a členka komunity Bedřiška Lydie Habustová uvedla, že podporovatelé v pátek znovu vylezli na střechu, protože na místo přijeli lidé, kteří začali dům označovat.

Hujdus už ráno řekl, že pracovníci by dnes měli dům označit tak, aby bylo zřejmé, že na místo je zákaz vstupu. Kdy demoliční firma přistoupí ke stržení posledního objektu v aktuální demoliční vlně, zatím není jasné. Habustová předpokládá, že pokud by se dům pouze označil, aktivisté by střechu opět opustili.

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že policie situaci průběžně monitoruje. Stejně jako ve čtvrtek je připravena zasáhnout pouze v případě ohrožení zdraví či majetku. Nemá ani žádný požadavek na řešení situace od vlastníka objektu.

Starosta už ve čtvrtek uvedl, že situaci nechce eskalovat. Právě ve čtvrtek na střechu jednoho z domků vylezlo pět lidí. Aktivisté nakonec v podvečer objekt sami opustili.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba 50, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Kandidátku do voleb v Brodci u Loun podali cizí lidé, místní je v obci nechtějí

ilustrační snímek

Na říjnové kandidátní listině pro dodatečné komunální volby v Brodci na Lounsku jsou lidé z různých částí Ústeckého kraje, jeden má bydliště v Jihočeském...

14. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Pevnost poznání v Olomouci odhalí fascinující svět včel a jejich význam

ilustrační snímek

Do světa včel ze všech možných úhlů budou moci o tomto víkendu nahlédnout návštěvníci olomouckého interaktivního muzea Pevnost poznání. Zkoumat budou moci...

14. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Vznikla petice na podporu setkání sudetských Němců v Brně, myšlenka má i odpůrce

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno dnes spustil petici na podporu myšlenky, aby se příští rok v Brně uskutečnilo setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Byla by to...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

Karlovy Vary napotřetí vybraly dodavatele nového informačního systému

ilustrační snímek

Karlovy Vary by měly mít v první polovině příštího roku nový Městský informačně-orientační systém (MIOS). Město sice počítalo s tím, že ho bude mít už letos na...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zabrání až čtyřsetleté vodě. Jih Olomouce chrání nová hráz, ožilo i mrtvé rameno

Stavba je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na...

Další část skládačky ochrany Olomouce před velkou vodou je hotová. Na jihu města v úseku od železničního mostu k čističce odpadních vod se nyní může řeka rozlévat až na úroveň čtyřsetleté povodně....

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Řidič ujížděl policistů. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Wohnout zahraje elektricky

Benátská noc 2013 (Wohnout)

Kapela Wohnout se vrací zpět k elektrickým kytarám a dorazí po čase opět do Vratislavic nad Nisou.

14. listopadu 2025  13:10

Festival Setkání národů v H.Králové představí kulturu více než 20 zemí

ilustrační snímek

Dvanáctý ročník festivalu Setkání národů představí 19. listopadu od 09:00 do 20:00 v královéhradeckém Adalbertinu kulturu a zvyky více než dvaceti zemí čtyř...

14. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

Rybářská slavnost a výlov

Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci...

Přijďte na podzimní výlov ve Lvové u Jablonného v Podještědí a ponořte se do světa ryb všemi smysly. Na příchozí čeká pestrý program plný zábavy, poznání i gurmánských zážitků.

14. listopadu 2025

Folkový recitál

Kristýna Petrová

Příjemný podzimní podvečer plný folkové hudby a dobré nálady zažijí lidé v neděli v Mimoni.

14. listopadu 2025  12:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:42

Hudba na huti s JazzBakers

Nový Bor

Podzimní večer plný dobré hudby a příjemné atmosféry veze do Nového Boru hudební skupina JazzBakers z České Lípy.

14. listopadu 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.