Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Proti demolici domků od minulého čtvrtku protestují příznivci osady, kteří opakovaně obsadili poslední domek určený ke stržení v aktuální demoliční vlně. Starosta zopakoval, že obvod nechce situaci na místě eskalovat.
„Proto pátý domek dnes nebudeme bourat. U toho domu nyní nemáme v plánu žádat kompetentní složky o jakýkoliv zásah, pokud lidé sami sebe neohrozí,“ uvedl Hujdus.
Aktivisté proti dění na Bedřišce opakovaně protestovali i obsazením střechy domu, kde vyvěsili nesouhlasné transparenty. V pondělí je neodradil ani hustý déšť. Avizovali, že v protestech budou pokračovat, dokud se situace nezmění.
Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky
Podle Hujduse úklid v osadě potrvá několik dní. „Se stavební sutí po domech, které byly sneseny, bychom se chtěli v rámci zajištění pořádku vypořádat během několika následujících dnů, prioritu má ale bezpečnost práce a bezpečnost osob bydlících v nejbližším okolí. Zhotovitel má pokyn, že kdyby kdokoliv jeho práce blokoval, bránil pohybu techniky a svým chováním ohrožoval sebe nebo ostatní, práce přeruší a nahlásí na 156 (městská policie), případně 158 (Policie ČR),“ řekl starosta.
Obvod na úklidové práce a odvoz suti upozornil i prostřednictvím sociálních sítí a vyzval obyvatele i návštěvníky lokality, aby nevstupovali na staveniště a byli opatrní.
„Mrzí mě vystupování některých kolem záměru obvodu prázdné domy snášet, protože se jedná o prázdné objekty, kde nájemníci odešli, snášení domů bylo očekávatelné a záměr dlouhodobě známý,“ podotkl Hujdus.
Komunita versus hranice životnosti
Obyvatelé Bedřišky ale obvod kritizovali za to, že je o zahájení demolice nikdo neinformoval. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden ve středu, kdy demolice začala, řekla, že byli v šoku. Obvod se s obyvateli Bedřišky, kde stále žije zhruba 50 lidí, nemůže shodnout na budoucím osudu lokality.
Zatímco příznivci Bedřišky poukazují na to, že osada je příkladem ojedinělé komunitní práce, obvod chce, aby se odtamtud lidé postupně vystěhovali. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města a odcházejícím nabízí náhradní bydlení.
14. listopadu 2025
Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Podle místních ale objekty nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí. S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Podporu obyvatelům osady vyjádřili i někteří další jednotlivci či instituce.
V pondělí večer se v osadě odehrály oslavy výročí 17. listopadu 1989. Podle bývalé ombudsmanky Anny Šabatové, které se na akci nemohla osobně dostavit, je soužití mezi Romy a majoritou možné, což Bedřiška dokazuje.
„Se znepokojením se dovídám, že v listopadové dny, kdy si celý republika připomíná znovunabytí svobody, dochází k novému útoku na Bedřišku,“ napsala aktivistům.
13. listopadu 2025