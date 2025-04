Lidé z Bedřišky se brání vystěhování, podali už druhé trestní oznámení na radnici

Jedná se už o druhé trestní oznámení. První podal právník zastupující komunitu loni v listopadu, a to pro údajnou rasovou diskriminaci. Argumentuje hlavně tím, že do první vlny vystěhování lokality, kterou začal obvod loni připravovat, zařadil 98 procent Romů.

„Kriminalisté oznámení uložili, jelikož nezjistili skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,“ sdělila Jiroušková.

Jedna obyvatelka Bedřišky podala proti postupu policie stížnost.

Otázka úhlu pohledu

Nové trestní oznámení se odvolává na údajně špatnou péči o některé domy.

„Radnice má třeba posudek na dva domy, které se prý nedají opravit a musejí se bourat. Námi oslovený znalec na dřevostavby ale došel k úplně jiným závěrům,“ vysvětlovala důvody trestního oznámení mluvčí Bedřišky Eva Lehotská. Radnice podle ní nechává většinu domů chátrat, aby je mohla postupně bourat.

Starosta obvodu Patrik Hujdus to nepopírá. „Je pravda, že se do těch domečků moc neinvestovalo, ale to neznamená, že nejednáme jako řádný hospodář. Je to otázka úhlu pohledu. Podle nás není ekonomické tyto domky opravovat,“ uvedl starosta.

Obvod musí podle něho vážit, do čeho investovat. „Jedná se o dřevěné domky postavené pro dočasné bydlení. Máme v péči panelové a zděné domy s dlouhodobou perspektivou,“ řekl.

Kriminalisté kontaktovali úředníky kvůli tomuto i předchozímu oznámení pro rasovou diskriminaci.

„Poskytli jsme jim nájemní smlouvy. Při jejich uzavírání jsme opravdu neřešili, jestli nájemník patří k romskému etniku, nebo ne,“ prohlásil Hujdus.

Podle Lehotské to není pravda. „Zatímco převážná část rodin z majority dostala nájemní smlouvy na neurčito, s většinou romských rodin obvod uzavíral smlouvy jen na tři až šest měsíců, případně na rok. Přitom ti lidé tady žijí patnáct a více let,“ líčila.

Vystěhovat se má také romský podnikatel Antonín Baláž, který bydlí v kolonii asi pětadvacet roků.

„Neumím si představit, že bych šel jinam. Mám to tady rád. Smlouvu mi dali jen do konce září, ale rozhodně se stěhovat nemíním. Ať mě dají třeba k soudu,“ uvedl muž, který v minulosti investoval do vnitřního vybavení domku stovky tisíc korun. „Teď už nesmíme nic opravovat. Ale někteří vyvolení můžou,“ naznačil.

Hujdus potvrdil, že obvod před několika lety zrekonstruoval asi pět domků a jejich nájemníci dostali smlouvy na pět let.

Původně hornická kolonie vznikla v padesátých letech minulého století. Hlavně v důsledku politiky předchozího vedení obvodu v čele s Lianou Janáčkovou se v nultých letech proměnila v nebezpečnou vyloučenou lokalitu.

„Naši předchůdci tam začali stěhovat nepřizpůsobivé. Ten problém jsme zdědili,“ konstatoval Hujdus.

Řada lidí se už odstěhovala

Po žhářském útoku proti romské rodině v roce 2010 se obyvatelé semkli, začali narovnávat vztahy, osadu uklízet a zvelebovat. Velký podíl na tom měla právě Eva Lehotská.

„Teď se radnice snaží komunitu rozbít. Nájemníci jsou zváni na kobereček, kde je jim vyhrožováno, že když se nyní neodstěhují a nepřijmou náhradní bydlení, můžou skončit na ulici. Řada lidí už odešla,“ řekla Lehotská.

V nájemních bytech tam žije už jen přes padesát lidí. Část chátrajících domů je prázdných.

Obvod je správcem osady, majitelem je město. Minulá garnitura v čele s Tomášem Macurou přišla i s ohledem na fungující komunitu se záměrem, jak Bedřišku i s jejich obyvateli zachovat, část domků opravit a řadu nových postavit.

Podle současného primátora Jana Dohnala to není reálné. „Seriózně se neřešilo financování ani to, co by bylo s nájemníky. Museli by odejít minimálně během výstavby,“ řekl.

Zdůraznil, že domky jsou ve špatném stavu a nemá smysl je udržovat a rekonstruovat. Zájem využít tuto lokalitu ale město má. „Řešením by mohl být mix bydlení a volnočasových aktivit, ale jsme teprve na začátku,“ řekl Dohnal.