Demolicemi chce obvod podle starosty Patrika Hujduse předejít případným útokům vandalů.
„Dnes jsme začali bourat domky na Bedřišce. Podle strategie, kterou máme schválenou, se na Bedřišce postupně snižuje počet obyvatel. Domy jsou dlouhodobě v takovém stavu, že o ně už nechceme pečovat a chceme obyvatele postupně vystěhovat,“ uvedl starosta Hujdus.
Připomněl, že část obyvatel se měla vystěhovat letos v září, někteří pak v roce 2029. „Lidem v září vypršely smlouvy, většina z nich se odstěhovala, respektive využila nabídky obvodu jít bydlet do bytů,“ řekl Hujdus.
Starosta: Nechceme nechat torza domů
Už v minulosti se v lokalitě některé objekty bouraly, nyní obvod přistoupil k likvidaci aktuálně vyprázdněných domků. „Domky, které tam zůstaly, se dál už neopravovaly a vyhlásili jsme výběrové řízení na jejich demolici. Jedná se o šest bytů, z toho jeden celý dům a čtyři půldomky. Nechceme v lokalitě nechat torza domů, protože by se před zimou mohlo stát, že tam někdo nepovoleně přijde, zapálí si svíčku nebo cigaretu a shoří nám půl Bedřišky,“ podotkl Hujdus.
Podle něj obvod k demolici přistoupil z bezpečnostních důvodů.
Z rodin, které se nyní z lokality měly vystěhovat, tam zůstaly dvě. „Odmítají se přestěhovat, nemají tam ale nájemní smlouvu, která jim vypršela,“ doplnil Hujdus.
Dalším rodinám by nájem měl končit v květnu 2029, v lokalitě ale žijí i lidé, kteří mají podle starosty smlouvu na dobu neurčitou nebo lidé, kteří mají objekty v soukromém vlastnictví. Obvod zatím nemá připraven konkrétní projekt na využití lokality. Chce ji ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
Vedení obvodní radnice dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali.
Obhajoba obvodu je scestná, míní mluvčí kolonie
S argumenty radnice ale nesouhlasí lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie, v jejich čele stojí Eva Lehotská. Mluvčí obyvatel Bedřišky nynější postup radnice ostře kritizovala.
„Tuto situaci považujeme za nehoráznost, protože lidé na to nebyli vůbec připraveni, přestože se jich to dotýká. Mělo by se s nimi mluvit a informovat je o tom, že se tam něco takového bude dít, protože ti lidé jsou v šoku,“ řekla Lehotská.
Podle znaleckého posudku, který mají k dispozici zastánci zachování osady, se demolují domy, které jsou v dobrém stavu. „Dochází k ničení majetku a všem je to jedno,“ řekla Lehotská.
Domnívá se, že pro obdobný postup by obvod měl mít k dispozici analýzy a argumenty. „Mají sice demoliční výměry, ale na základě účelových posudků,“ podotkla Lehotská, která se domnívá, že nynější postup je v rozporu se zákonem.
Obhajobu obvodu považuje za zcela scestnou, protože domy jsou podle ní při minimálních investicích obyvatelné a lidé v nich mohli dále žít.
Po demolici zůstane v lokalitě podle starosty stát šest domků a devět půldomků. „Z tohoto počtu jsou tři byty prázdné a budou sneseny na jaře,“ uvedl Hujdus.