Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

Dalibor Maňas
  14:52aktualizováno  14:52
V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se postavili totalitě.
Medailistky olympiády v Tokiu 1964 - zleva Jaroslava Šímová-Sedláčková, Jana Posnerová-Kubičková, Marianna Krajčírová-Némethová, Bohumila Řimnáčová-Řešátková a Adolfína Tkačíková-Tačová | foto: Jaroslav Beránek, iDNES.cz

Na startu akce se vedle veřejnosti objeví i rektoři ostravských univerzit a patronka běhu, legendární olympionička Adolfína Tačová.

Pro běžce jsou připraveny trasy na 4 a 8 kilometrů, rodinný symbolický běh i doprovodný program pro děti.

Běh pro Paměť národa je charitativní projekt neziskové organizace Post Bellum. „Letošní ročník bude největší v historii a zapojí se do něj desítky míst po celém Česku. Běh každoročně spojuje tisíce lidí napříč republikou a je určen široké veřejnosti – jednotlivcům, rodinám, školám i firmám,“ připomněla Sabina Máchová z Paměti národa Moravskoslezského kraje.

„Každý krok na trati připomíná příběhy těch, kteří zažili klíčové momenty naší historie, a zároveň i to, že svoboda není samozřejmostí,“ doplnila.

Jména na startovním čísle

Účastníci mohou svůj běh symbolicky věnovat někomu, na koho nechtějí zapomenout nebo kdo je inspiruje. Stačí napsat jeho jméno na startovní číslo.

„Právě tento osobní rozměr dělá z akce výjimečný projekt, který propojuje pohyb s připomínáním příběhů lidí, kteří se nevzdali,“ popsala Máchová.

„Není to jen sportovní výkon, ale i myšlenka – běžet za někoho, jehož příběh známe, kdo je nám blízký a vzácný. Mohou to být lidé z rodiny, naši předkové nebo ti, kteří se zachovali statečně v době totalitních režimů. Já jsem si vybral příběh Oty Mádra, který byl v padesátých letech odsouzen na doživotí. Už tu s námi není, ale často na něj vzpomínám. Jeho příběh jsem nedávno vyprávěl v podcastu Hlasy paměti,“ řekl Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa.

Čas pro pamětníky. Post Bellum v Ostravě odkrývá vzpomínky z minulosti

Závody se budou konat v průběhu května napříč celou republikou. V Ostravě vyběhneme v sobotu 30. května 2026 v Komenského sadech.

„Pro zájemce je připraven také symbolický běh na kilometr, kterého se mohou účastnit i celé rodiny. Děti poměří síly v bězích na 100 a 200 m, nebo si mohou vyzkoušet branné hry. Všechny výherce čekají zajímavé ceny,“ uvedla Máchová.

Do letošního ročníku se zapojí známé osobnosti: například Josef Trojan, Vavřinec Hradilek nebo Lenka Krobotová, kteří běh dlouhodobě podporují.

Střepy štěstí pro Čáslavskou. Historky stříbrných gymnastek z Tokia 1964

V Ostravě jsou patrony běhu rektoři obou univerzit Petr Kopecký a Igor Ivan, spolek Životice Sobě a také mistryně Československa v osmiboji a olympionička Adolfína Tačová.

Více informací, přehled míst a registrace jsou k dispozici na webových stránkách www.behpropametnaroda.cz.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na...

Příbor v rodném domě Sigmunda Freuda otevřel interaktivní expozici Dům snů

Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové narazí na Dánsko. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce půjdou favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel čeká také slovenskou reprezentaci. Nedělní program nabídne šest...

Muž sjížděl z dálnice a narazil do zaparkovaného kamionu. Spolujezdec zemřel

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Při havárii u sjezdu z D1 na čerpací stanici u Střechova nad Sázavou na Benešovsku zemřel v sobotu večer spolujezdec z osobního auta. Řidič je těžce zraněný, řekla policejní mluvčí Barbora...

NAVALIS 2026 - Svatojánské slavnosti, Benátsko- Neretvanské odpoledne 14.5.2026. Součástí uctění památky smrti Sv. Nepomuka bylo setkání na Vltavě u Hergetovy cihelny. Gondoly a další plavidla...

Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

ilustrační snímek

Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního...

OBRAZEM: V jakém oděvu bojoval Jan Žižka? To ukáže nové centrum v Trocnově

V Trocnově na Českobudějovicku otevřeli nové návštěvnické a vzdělávací centrum...

Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku, restaurátorská dílna nebo výstava kostýmů z filmu Jan Žižka. Nejen tím se může pochlubit nové návštěvnické a...

Muzeum v Prostějově otevře výstavu o nuceném vystěhování Drahanské vrchoviny

ilustrační snímek

Muzeum a galerie v Prostějově otevře mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Při nehodě na D6 auto skončilo na střeše. Řidič zemřel, dálnice byla zavřená

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku zemřel po nehodě řidič středního věku. Ve velké rychlosti havaroval a jeho auto se převrátilo na střechu. Dálnice D6 je s opatrností průjezdná.

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje. Hnízdí totiž v průmyslovém areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednom z ventilačních komínů tam...

