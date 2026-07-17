Během Colours of Ostrava poskytla Adra psychologickou pomoc dvěma desítkám lidí

Během prvních dvou dnů festivalu Colours of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace Adra dvěma desítkám lidí, kteří potřebovali psychologickou pomoc. Loni za čtyři dny takto pomohli více než 30 lidem. ČTK to dnes řekly dobrovolnice z Adry. Organizace nabízí třetím rokem pomoc ve stanu Mental Health, letos poprvé spolupracuje s platformou Hedepy, jejíž psychoterapeuti také procházejí areálem.
"Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky - jednak, ať si můžou odpočinout, často chodí taky s tím, že jsou třeba zahlceni množstvím podnětů, zvuků, davy lidí. Někteří mají i specifické psychické problémy, panické ataky," řekla dobrovolnice Tereza.
Nejvíce lidí podle ní chodí k večeru. "Krom odpočinku jim můžeme nabídnout ventilaci problémů, které řeší. Člověka stabilizujeme, necháme ho, ať tady má prostor pro sebe, aby se mohl zklidnit. Naplánujeme s ním třeba následné kroky, jestli se chce vracet do areálu, jestli ano, tak jakým způsobem to tam zvládnout," řekla Tereza.
Dobrovolnice Edita řekla, že za nimi občas přijdou návštěvníci festivalu, kteří už mají diagnostikovanou psychickou poruchu. "Někdy rovnou přijdou podívat se, jak to tady vypadá, a ověřit si, že jsme zrovna tady. Kdyby náhodou se něco dělo, tak ať ví, kam jít. Někteří přicházejí s tím, že už na internetu si našli, že tady jsme, a díky tomu teprve se účastní festivalu, protože je to pro ně nějaká jistota," řekla Edita.
Vliv podle ní má i počasí. "Nevím, jak by to vypadalo, kdyby bylo chladněji, protože i dav umí udělat trošku jinou atmosféru v horku. Někomu se může stát nějaký úpal, úžeh. Přehřátí organismu s troškou alkoholu udělá paseku i člověku, který se s ničím aktuálně neléčí," řekla dobrovolnice.
Návštěvnost festivalu organizátoři dlouhodobě neuvádějí, denně je ale v areálu okolo 40.000 návštěvníků a další tisíce lidí tam pracují. Na sedmi hudebních scénách během čtyř dnů vystupuje přes 100 interpretů. Součástí programu jsou například i divadla a diskusní fórum Meltingpot s více než 150 řečníky.
Největší hvězdou dnešního programu bude americký DJ a producent Moby. Jeden z nejvlivnějších umělců posledních tří desetiletí bude hrát o čtvrt hodiny déle, než se původně plánovalo. Dále dnes vystoupí například britská zpěvačka Paris Paloma, která zazpívá písně z loňského debutu Cacophony i nové nahrávky, včetně aktuálního singlu Good Boy, nebo česká kapela Tata Bojs, jež vyprodává tuzemské sály už déle než 30 let.
V sobotu během závěrečného dne festivalu budou největšími hvězdami americký zpěvák Teddy Swims a novozélandská zpěvačka Lorde. Vystoupí také slovenská skupina IMT Smile, nizozemské sesterské duo Sarah Julia nebo mexická zpěvačka Luisa Almaguer.