Belgický DJ Lost Frequencies vystoupí na zimním Beats for Love

Jednou z hvězd zimní edice festivalu elektronické hudby Beats for Love bude belgický DJ a hudební producent Lost Frequencies. Novinka Beats for Love Winter představí o víkendu 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti kolem 30 dýdžejů. ČTK to dnes řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf. Na tradičním letním festivalu v ostravských Dolních Vítkovicích vystoupí v červenci přes 550 interpretů světové taneční scény, například skotský hudebník Calvin Harris nebo belgický interpret Andromedik.
"Prvním odhaleným umělcem Beats for Love Winter je belgický hitmaker Lost Frequencies. Jedno z nejvýraznějších jmen současné taneční scény a autor hitů Are You With Me, Reality, Where Are You Now nebo The Feeling, které ovládly rádia i festivalová pódia po celém světě a na streamovacích platformách nasbíraly miliardy přehrání. Na náš zimní festival přiveze energii a atmosféru, které z něj dělají jednu z klíčových postav dnešní elektronické scény," uvedl.
Belgičan Felix De Laet známý jako Lost Frequenciesse hudbě věnuje od roku 2014. Profiluje se jako deephouseový a tropicalhouseový diskžokej a hudební producent. S hudbou aktivně začal pod nahrávací společností The Bearded Man a po třech letech v roce 2017 si pod hlavičkou Armada Music založil vlastní nahrávací společnost.