Beskydské divadlo v Novém Jičíně oslaví 140 let od otevření budovy

Beskydské divadlo v Novém Jičíně oslaví v sobotu 140 let od otevření své budovy. Celodenní program nabídne pohádku, komentované prohlídky zákulisí, historickou výstavu i debatu s hosty, kteří přiblíží minulost divadla. Oslavy vyvrcholí večerním koncertem a muzikálovou komedií Adéla ještě nevečeřela v podání Bernackého ochotnického divadla Bodlák. ČTK to dnes za divadlo řekla Jana Černá Nováková.
Divadelní budova byla otevřena 24. října 1886 jako Německý spolkový dům. Postavena byla podle návrhu vídeňského architekta Otty Thienemanna a původně sloužila německému společenskému a kulturnímu životu ve městě. Později se stala zázemím českého profesionálního divadelního souboru a Stálé divadelní scény. Po rozsáhlé přestavbě v roce 1992 získala současnou podobu.
"Sto čtyřicet let je mimořádné výročí, a to nejen pro naše divadlo, ale i pro celý Nový Jičín. Tato budova má za sebou bohatou historii, odráží společenské proměny města a uchovává vzpomínky mnoha generací," uvedl ředitel divadla Jiří Močička. Oslavy mají podle něj ukázat, že divadlo zůstává živým prostorem, kam lidé rádi přicházejí.
Program zahájí v sobotu ráno pohádka O dvou sestrách v podání spolku Být spolu aktivní. Během dne divadlo uspořádá tři komentované prohlídky, při nichž návštěvníci nahlédnou do hereckých šaten i technického zázemí a seznámí se s prací se světly a zvukem. Historii budovy přiblíží výstava s názvem 140 let budovy, 140 let příběhů. Ve foyer představí historické fotografie, archivní dokumenty a další dobové materiály mapující vývoj divadla od vzniku Německého spolkového domu po současnost.
Součástí oslav bude také zvláštní vydání debaty Divadelní 5 s podtitulem Co všechno pamatují zdi Beskydského divadla? O historii domu budou diskutovat historik a kurátor Muzea Novojičínska Radek Polách, archivářka Státního okresního archivu Nový Jičín Lenka Chobotová a Pavel Bártek, který stál v čele divadla více než 30 let a zažil jeho znovuotevření po rekonstrukci v roce 1992.
Slavnostní večer začne v 18:00 proslovem a společným přípitkem. Následovat bude koncert novojičínského vokálního kvarteta NoTimers, které se zaměřuje na barbershopový zpěv. V 19:00 se program přesune do velkého sálu, kde oslavy zakončí muzikálová komedie Adéla ještě nevečeřela.
Při přípravě oslav se divadlo inspirovalo programem slavnostního otevření budovy v roce 1886, kdy vystoupili místní ochotníci a zazněl mužský zpěv. "Současný program na tuto tradici symbolicky navazuje spojením vokálního koncertu a divadelního představení," uvedla dramaturgyně divadla Lenka Filipová.