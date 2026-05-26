Místo obávané těžby v Beskydech vzniká „mozek regionu“ za stovky milionů

Darek Štalmach
  6:22aktualizováno  6:22
Zástupci obce Trojanovice na Novojičínsku představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na vybudování moderní inovační čtvrti Cérka. Ta má na 26 hektarech bývalého uhelného dolu nabídnout zázemí pro výzkum, startupy, bydlení i vzdělávání. Starosta obce Jiří Novotný však upozornil na komplikované financování a kritizoval rozdělování evropských dotací.
Zástupci obce Trojanovice představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na vybudování moderní inovační čtvrti Cérka, která má na 26 hektarech bývalého uhelného dolu nabídnout zázemí pro výzkum, startupy, bydlení i vzdělávání. (22. květen 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Vizualizace proměny těžních věží bývalého Dolu Frenštát. (9. září 2025)
Podle starosty Novotného odcházejí z Operačního programu Spravedlivá transformace miliardy na méně podstatné regionální projekty namísto skutečné obnovy území.

Vyčištěným územím po někdejší šachtě se v rámci akce Cérka Design Forum v areálu bývalého Dolu Frenštát pochlubili zástupci Trojanovic.

Těžní věže zde sice jako památka na minulost zůstanou, zbytek areálu je ale připraven na další kroky. Obec tu chce postupně vybudovat inovační čtvrť pro výzkum, podnikání, bydlení i veřejný život.

Vzniknout zde postupně má univerzitní centrum, škola, školka, prostory pro inovace, služby, sportoviště, komunitní centrum, byty, obchod, kavárna a v budoucnu třeba i pivovar v jedné z těžních věží.

Zástupci obce Trojanovice představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na vybudování moderní inovační čtvrti Cérka, která má na 26 hektarech bývalého uhelného dolu nabídnout zázemí pro výzkum, startupy, bydlení i vzdělávání. (22. květen 2026)
Trojanovice o projektu mluví jako o možném „mozku regionu“, který má navázat na technologické firmy z okolí Rožnova, Frenštátu, Kopřivnice či Nového Jičína.

„Nechceme vytvořit další čtvrť, chceme vytvořit něco, co změní region,“ konstatoval starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Projekt navazuje na dlouholetý odpor obce proti těžbě uhlí v Beskydech. Důl Frenštát byl po desetiletí symbolem hrozby, že se v krajině pod Radhoštěm začne těžit. Teď má stejný areál sloužit jako příklad toho, jak lze průmyslový brownfield využít pro budoucnost.

„Připraveného je toho relativně hodně, ale je třeba si říct, že my jsme majitelé těch nemovitostí ani ne rok. Ještě před rokem jsme ani nevlastnili pozemky a řešili jsme převody,“ připomněl Novotný.

Stavební povolení

Obec má dnes podle něj stavební povolení na 21 staveb, zatím hlavně na inženýrské sítě. Využitelné území má zhruba 26 hektarů, další část je určena pro postupný rozvoj inovačních firem a bydlení.

„Našim cílem je vytvořit místo, které celý region posune nahoru,“ doplnil starosta Trojanovic.

Cesta k dnešnímu stavu podle něj trvala řadu let. Trojanovice musely nejprve vyjednat převod majetku od státu. Státní podnik DIAMO mezitím areál připravil pro další využití. Jen zásypové, demoliční a rekultivační práce podle prezentovaných údajů stály přibližně 150 milionů korun, další peníze šly do projektové přípravy.

Aktuálně Trojanovice žádají o 750 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Peníze chtějí využít hlavně na první etapu, tedy inženýrské sítě a přípravu energetiky.

Peníze šly na kapličky, na důležité věci nezbylo

Pokud obec uspěje, následovat má výběrové řízení. Současně se připravuje na to, aby Cérku mohla přihlásit mezi strategické projekty České republiky a usilovat o další evropské peníze v příštím programovém období.

Právě financování však Novotný označuje za jeden z hlavních problémů. Starosta zároveň kritizuje i to, jak se část peněz určených na spravedlivou transformaci regionu podle něj rozdělovala.

„My míříme samozřejmě i na evropské peníze, ale mám pocit, že ty peníze jdou strašně moc na opravu kapliček, fasád nebo vytváření různých pseudokomunitních center. I z Operačního programu Spravedlivá transformace podle mě hodně peněz odešlo úplně mimo,“ konstatoval na nedávné akci iDnes Lounge Premium v Ostravě.

„A ve chvíli, kdy my vytváříme projekt, který by měl být opravdu transformační, tak pak už třeba ty peníze nejsou,“ řekl starosta.

Do debaty se zapojil také Aleš Cáb ze společnosti Onsemi vyrábějící v Rožnově pod Radhoštěm čipy.

„Čipy jsou sice všude, ale nejsou finálním produktem. Máme šanci sdílet tady v území naše know-how s jinými firmami a přispět k tomu, aby vznikaly startupy nebo české firmy, které ho využijí,“ podpořil Cáb vznik inovační části Cérky.

Odlehčeně budoucnost Cérky komentoval i někdejší starosta Trojanovic Drahomír Strnadel. „Hledáme pro Cérku ogara. Ta musí mít děcka a vnuky, nesmí zůstat starou pannou,“ uvedl.

