Malíři, sochaři, šperkaři a keramici, fotografové, kreslíři, grafici, výtvarníci, performeři, básnící, spisovatelé a kreativci všeho druhu, amatéři i profesionálové, dospělí i děti, začátečníci i pokročilí... Zkrátka lidé políbení múzou, nestyďte se ukázat světu, co umíte...
Beskydský Montmartre se uskuteční už popáté, a sice v sobotu 6. září od 14 do 18 hodin. Připravená je hudební a divadelní scéna, dílny a workshopy. Představte svá díla veřejnosti! Pojďte strávit prima odpoledne mezi kolegy, přáteli a obdivovateli. Akci pořádá Spolek malířů a výtvarníků Rosenfeld.
Cirkus bez šapitó 2025
O den později se ve Faunaparku od 14 do 18 hodin koná akce Cirkus bez šapitó.
Zažijte zábavné odpoledne pro malé i velké v podání převážně místních amatérských umělců a akrobatů. V průběhu akce si budou návštěvnici moci vyzkoušet různé formy nového cirkusu, a sami se tak stanou cirkusovými umělci.
Dobře vychované pejsky tady rádi uvítáme, v převleku, na vodítku a pod stálým dohledem majitele.
Pokud chcete, můžete podpořit zdejší zvířátka. Přineste salát, květák, zelí, kedluben, mrkvičku králíčkům, huse a kačenkám. Ale hlavně nezapomeňte na nenasytné kočičky, které potěšíte konzervou a kapsičkou. Zvířátka z Faunaparku vám budou vděčná.