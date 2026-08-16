„Hlídky se zaměřují na dodržování pravidel ochrany přírody, jako jsou pohyb návštěvníků mimo vyhrazené turistické stezky a trasy, táboření, rozdělávání ohňů, parkování a nepovolené vjezdy motorových vozidel,“ přiblížila Kateřina Dobešová z CHKO Beskydy.
Podle jejích slov je velmi potěšující, že kontroly ukázaly, že návštěvníci se dokážou v horách pohybovat bez jakýchkoliv větších přestupků proti pravidlům. „Vidíme, že lidé jsou informovaní, vědí, co můžou a nemůžou v chráněné oblasti dělat, a jsou velmi ukáznění, z toho máme obrovskou radost,“ řekla Dobešová.
|
Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí
Letos je to poprvé, co se strážci přírody pohybují spolu s policisty v Beskydech pravidelně. „Nutno říct, že hlídky budí mezi lidmi velkou pozornost. Turisté to vnímají pozitivně, často se sami zastaví a využijí přítomnosti strážců k otázkám, na které během výletu potřebují najít odpověď,“ přiblížila Dobešová s tím, že právě osobní kontakt přímo v terénu pomáhá předcházet nedorozuměním a přispívá k lepší informovanosti návštěvníků.
Zároveň doufá, že takováto stálá spolupráce s policií bude pokračovat i v následujících letech. „Jsem ráda, že se podařilo pravidelné společné kontroly prosadit. Již dříve sice policisté vyráželi do Beskyd spolu se stráží přírody, ale bylo to víceméně na občasné bázi,“ podotkla.
Hlídky lze nejčastěji potkat například v okolí Smrku, Kněhyně, Pusteven, Radhoště nebo Lysé hory či na dalších frekventovaných místech v CHKO Beskydy.