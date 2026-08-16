Návštěvníci Beskyd se umějí v CHKO chovat, pochvalují si letos strážci přírody

Autor: jen
  13:22
Sledovat Metro na Googlu
V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody...

V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody také policisté. | foto: Jiří Lehký, CHKO Beskydy

Pěšky nebo na kole. Tak mohou lidé vystoupat na beskydskou Lysou horu. Ale...
Radhošť a Pustevny jsou oblíbené turistické destinace v Beskydech plné turistů.
Beskydské Pustevny jsou jedním z nejvytíženějších míst v Moravskoslezském...
Hřeben Radhoště
5 fotografií
Na společné hlídky policistů a strážců přírody mohou během letní turistické sezony narazit návštěvníci Beskyd. Jejich kontrolní pochůzky pokrývají celé území chráněné krajinné oblasti, nejčastěji jsou však k vidění v lokalitách, kam v létě míří nejvíce návštěvníků. Podle ochránců přírody jsou výsledky kontrol veskrze pozitivní.

„Hlídky se zaměřují na dodržování pravidel ochrany přírody, jako jsou pohyb návštěvníků mimo vyhrazené turistické stezky a trasy, táboření, rozdělávání ohňů, parkování a nepovolené vjezdy motorových vozidel,“ přiblížila Kateřina Dobešová z CHKO Beskydy.

Podle jejích slov je velmi potěšující, že kontroly ukázaly, že návštěvníci se dokážou v horách pohybovat bez jakýchkoliv větších přestupků proti pravidlům. „Vidíme, že lidé jsou informovaní, vědí, co můžou a nemůžou v chráněné oblasti dělat, a jsou velmi ukáznění, z toho máme obrovskou radost,“ řekla Dobešová.

Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí

Letos je to poprvé, co se strážci přírody pohybují spolu s policisty v Beskydech pravidelně. „Nutno říct, že hlídky budí mezi lidmi velkou pozornost. Turisté to vnímají pozitivně, často se sami zastaví a využijí přítomnosti strážců k otázkám, na které během výletu potřebují najít odpověď,“ přiblížila Dobešová s tím, že právě osobní kontakt přímo v terénu pomáhá předcházet nedorozuměním a přispívá k lepší informovanosti návštěvníků.

V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody také policisté.
Pěšky nebo na kole. Tak mohou lidé vystoupat na beskydskou Lysou horu. Ale dvakrát týdně lze na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd vyjet i autobusem.
Radhošť a Pustevny jsou oblíbené turistické destinace v Beskydech plné turistů.
Beskydské Pustevny jsou jedním z nejvytíženějších míst v Moravskoslezském kraji. Ročně je navštíví statisíce lidí.
5 fotografií

Zároveň doufá, že takováto stálá spolupráce s policií bude pokračovat i v následujících letech. „Jsem ráda, že se podařilo pravidelné společné kontroly prosadit. Již dříve sice policisté vyráželi do Beskyd spolu se stráží přírody, ale bylo to víceméně na občasné bázi,“ podotkla.

Hlídky lze nejčastěji potkat například v okolí Smrku, Kněhyně, Pusteven, Radhoště nebo Lysé hory či na dalších frekventovaných místech v CHKO Beskydy.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého policie zadržela

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

16. srpna 2026  18:12

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. V důsledku havárie je uzavřená silnice I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi. Na místě je podle...

16. srpna 2026  16:52,  aktualizováno  17:10

V Plzni začal devítidenní festival Sportmanie, předvede se 100 klubů a spolků

ilustrační snímek

Prvním uceleným dnem pokračuje v Plzni devítidenní festival Sportmanie, který byl zahájený v sobotu odpoledne. Děti, mládež i dospělí si pod dohledem trenérů a...

16. srpna 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Obří krabice s malým zbožím mají skončit. EU mění pravidla pro obaly

ilustrační snímek

Obří krabice, zbytečné výplně a převážení vzduchu mají postupně skončit. Evropské nařízení PPWR mění pravidla pro obaly, e-shopy i restaurace. Od roku 2030 například omezí prázdný prostor v...

16. srpna 2026  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident Petr Pavel dnes navštívil festival Prázdniny v Telči

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes soukromě navštívil Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči, jehož 44. ročník...

16. srpna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo

Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.

Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok...

16. srpna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Při krásném počasí, které dnes panovalo i na Vltavě mezi oběma náplavkami v Praze 2 a Praze 5 bylo možno vidět kromě placeného přívozu také tři různé čluny, které rozčeřili hladinu jinak poklidné...

vydáno 16. srpna 2026  14:42

Ve Štěrboholích poblíž velkého obchodního střediska se nachází pěkné venkovní sportoviště.

vydáno 16. srpna 2026  14:41

Tyto Zítkovy sady v Praze 2 na Palackého nábřeží resp. Palackého náměstí jsou známé nejen oázou klidu v zeleni, která odděluje hlučnou autostrádu a tramvajový provoz ale i místem, kde přistává...

vydáno 16. srpna 2026  14:41

Z Čimic přes Kobylisy až Dejvic jezdí autobus tzv. metrobus 145. V první den provozu vyjel pro fanoušky městské dopravy také autobus Karosa B 961. Přesně za rok v sobotu 14. srpna 2027 vyjede Karosa...

vydáno 16. srpna 2026  14:41

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je horko a sucho.

vydáno 16. srpna 2026  14:40

V Praze 10-Malešicích v parku v ulici V Úžlabině se konala v sobotu 15.08.2026 Psí akademie i přes tropické teploty.

vydáno 16. srpna 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×