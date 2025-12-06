Biskupský betlém z hukvaldských jasanů a dubů dorazil do nemocnice v koňském vozíku

Dalibor Maňas
  6:12aktualizováno  6:12
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria.
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025) | foto: Diecéze ostravsko-opavská

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
6 fotografií

Svatou rodinu, mudrce, ovce, osla a vola do nemocnice přepravily Biskupské lesy a na instalaci se opět podílel autor betléma Luděk Vančura.

Sochy z hukvaldských jasanů a dubů budou celý prosinec a leden dělat společnost pacientům, pracovníkům i návštěvám ve Fakultní nemocnici Ostrava.

„Přeji všem pacientům, jejich blízkým i zaměstnancům nemocnice, aby v tomto betlému našli alespoň kousek světla, pokoje a naděje. Vánoční příběh nám připomíná, že ani v náročných chvílích nejsme sami a že láska může přicházet i tam, kde ji nejméně čekáme,“ řekl biskup Martin.

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
6 fotografií

„Přál bych každému, aby v nemocnici nemusel trávit Vánoce. Ale je krásný pocit vidět, že tady sochy budou dělat radost,“ popsal sochař Luděk Vančura, který na Ostravici provozuje galerii Ráj dřevěných soch.

Nejtěžší sochy váží přes dvě stě kilo a Vančura je vyřezal ze dřeva, které rostlo na Hukvaldech v oboře a blízkém revíru Biskupských lesů.

Po převozu a instalaci soch Vančura jednotlivé figury ještě přetřel na některých místech lazurou.

„Úpravy jsou pouze kosmetické. Betlém je naštěstí celoročně pod střechou a neprší na něj. I tak je ale živým materiálem, vysychá a praská,“ vysvětlil Vančura.

Dárek k padesátinám

Betlém se do nemocnice dostal díky spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským.

„Tento nádherný betlém jsem dostal k padesátinám. Jelikož je ale opravdu velký, hned jsem začal přemýšlet, s kým se o něj o Vánocích podělím,“ vzpomíná biskup Martin David. Biskupství nebo jiné úřady jsou v době vánočních prázdnin zavřené. Nemocnice je ale v nepřetržitém provozu.

„Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Biskupstvím, díky níž může být u nás každoročně vystaven impozantní, ručně vyřezávaný betlém. I letos jej budeme mít možnost představit návštěvníkům a pacientům od 3. prosince do 2. února. Rádi vidíme, že k němu přicházejí dospělí i děti a že se stal krásnou součástí tradičního slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve FNO,“ popsala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Vánoční strom u betléma v nemocnici rozsvítili ve středu 3. prosince.

21. prosince 2022

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biskupský betlém z hukvaldských jasanů a dubů dorazil do nemocnice v koňském vozíku

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce...

6. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Brněnské Divadlo Bolka Polívky rozšíří svou nabídku pro dětské diváky

ilustrační snímek

Brněnské Divadlo Bolka Polívky rozšíří svou nabídku pro dětské diváky. Připravilo inscenaci O Pejskovi a Kočičce podle knihy Josefa Čapka. Poetická inscenace...

6. prosince 2025,  aktualizováno 

Lidé ve třech středočeských obcích si dnes zvolí nové zastupitele

ilustrační snímek

Lidé ve třech středočeských obcích si dnes zvolí nové zastupitele. Volby se konají obcích Dolní Krupá na Mladoboleslavsku, Dolní Pohleď na Kutnohorsku a Líský...

6. prosince 2025,  aktualizováno 

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vánoční výzdoba v americkém stylu na Sídlišti Solidarita ve Strašnicích.

vydáno 5. prosince 2025  23:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prima: Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

ilustrační snímek

Policejní prvosledové hlídky zadržely dnes po poledni studenta, který vyhrožoval střelbou v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)....

5. prosince 2025  20:09,  aktualizováno  20:09

Radní odvolali jednatele firmy zajišťující ve Zlínském kraji veřejnou dopravu

ilustrační snímek

Valná hromada, kterou je krajská rada, odvolala z funkce jednatele společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martina Štětkáře. Firma,...

5. prosince 2025  20:06,  aktualizováno  20:06

Klicperovo divadlo uvedlo premiéru hry Kabaret Königgrätz o Hradci Králové

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo dnes uvedlo ve Studiu Beseda druhou premiéru sezony 2025/2026, autorský projekt Kabaret Königgrätz. Tématem je Hradec Králové, historickým...

5. prosince 2025  19:55,  aktualizováno  19:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vánoční výzdoba v americkém stylu na Sídlišti Solidarita ve Strašnicích.

vydáno 5. prosince 2025  21:01

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vánoční výzdoba v na Sídlišti Solidarita ve Strašnicích.

vydáno 5. prosince 2025  20:44

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Mikuláš, čert a anděl byli k vidění na Sídlišti Solidarita ve Strašnicích.

vydáno 5. prosince 2025  20:43

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Up End Down od Cirk La Putyka se vrací. Do Jatek 78 přinese nové tóny i emoce

Ze zkoušky představení UP´END´DOWN

Novocirkusové představení Up End Down bylo podle souboru Cirk La Putyka jedno z jeho nejzásadnějších. Nyní se vrací na jeviště, ale v upravené, remastered, podobě. Díky přepracované hudební složce,...

5. prosince 2025  19:48

Hasiči na Chebsku vytáhli z hořícího domu seniora. Už ho nemohli zachránit

Střet mladých lidí s policií v Nanterre u Paříže. Úterní smrt sedmnáctiletého...

Při požáru rodinného domu v pátek zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté. Informovala o tom krajská policejní mluvčí...

5. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.