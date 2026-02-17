Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

Zatímco dříve šlo zejména o starší, na první pohled zanedbané muže, dnes na mnohých bezdomovcích podle vizáže jejich životní styl nepoznáte.
Na varovný trend upozornila Armáda spásy, která loni poskytla v kraji pomoc celkem šesti tisícům lidí. „Jednou z věcí, které při naší práci zaznamenáváme, je prudký nárůst počtu žen mezi lidmi bez domova. Zatímco dříve tvořily přibližně desetinu, dnes jejich podíl dosahuje až 25 procent,“ uvedla Alena Válková z Armády spásy.
„Do takto extrémní situace se ženy dostávají nejčastěji v důsledku rodinných konfliktů, domácího násilí, ztráty zaměstnání či dluhů,“ řekla vedoucí služeb Armády spásy pro ženy v Opavě Martina Řeháčková.
Specifikem bezdomovectví žen je, že více než muži zažívají pocity studu a vlastního selhání, svou situaci tají a jsou tak „statisticky neviditelné“.
|
Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci
„Řeší svou situaci provizorním přebýváním u známých nebo na ubytovnách, anebo situaci neřeší a zůstávají v toxických podmínkách. V realitě tedy může být procento žen mezi lidmi bez domova i vyšší,“ podotkla Válková.
Že jsou možnosti je podchytit a pracovat s nimi mnohem složitější, potvrzuje i terénní kaplan Armády spásy Jakub Kowalczyk.
„Ženy bez domova jsou velkým problémem. Žijí třeba s partnerem, který je znásilňuje, ubližuje jim, a ony utečou, a co pak mohou dělat? Chlap si najde brigádu, někteří sbírají věci a vozí je do sběrny, něco si vydělají, ty ženy ale na to nemají sílu,“ řekl Kowalczyk.
„Nárůst podílu žen mezi bezdomovci vnímáme také, je to spojené s celkovou změnou struktury lidí bez přístřeší. Zatímco kdysi to byli převážně muži ve věku 50 až 70 let, dnes jsou mezi nimi i mladí lidé okolo 25 let,“ řekl náměstek ostravského primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.
Mladší a na první pohled nepoznáte, že žijí venku
Vychází při tom ze svých zkušeností, kdy již asi 15 let rozdává jídlo bezdomovcům při tradiční charitativní řeší. předvánoční akci v Ostravě. „Dříve jste bezdomovce snadno identifikovali kvůli zanedbanému vzhledu a nedostatku hygieny, dnes mezi nimi běžně potkáte mladíky okolo 25 let, kteří jsou slušně oblečení, ani to na nich nepoznáte,“ pokračoval Pražák.
Trend, že lidé bez domova dnes vypadají na pohled lépe než kdysi, souvisí i s tím, že se postupně rozšiřuje nabídka pomoci pro ně, do tohoto spektra patří například i charitní šatníky.
„Přibližujeme se tak západním zemím. Byl jsem se kdysi podívat na práci s bezdomovci v Holandsku a překvapilo mne tehdy, že to na nich nebylo poznat. Dnes už je to u nás skoro stejné,“ podotkl Pražák.
K dispozici je i síť nocleháren, denních center a azylových domů, která se postupně rozrůstá. „My jsme v posledních letech reagovali rozšířením služeb pro ženy v Ostravě i v Opavě, nové se plánují také v Havířově,“ podotkla Válková.