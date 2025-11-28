Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Martin Pjentak
  11:32aktualizováno  11:32
Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního programu, který zastřešuje město Ostrava.
„S tím, jak se ochladilo, vzrostl počet lidí, kteří k nám chodí přespat. Je to postupné, první noc přijde třeba o dvacet procent lidí více než obvykle, s dalšími dny jejich počet stoupá,“ popsal Tomáš Hruška z Armády spásy, ředitel sociálních služeb Adelante.

Kapacita noclehárny podle jeho slov zatím dostačuje. „Otevřeli jsme i zimní noční centrum s kapacitou pro padesát lidí, kde můžou ti, kteří přijdou pozdě, nebo na ně nevybude lůžko, přenocovat na židli,“ přiblížil Hruška s tím, že zmíněné centrum je financováno díky ostravskému zimnímu programu.

Na něm město spolupracuje nejen s Armádou spásy, ale i Charitou, Diakonií Českobratrské církve evangelické a dalšími organizacemi.

„Letos jsme zvýšili podporu provozu zimního programu o dvě stě tisíc korun na šest set tisíc,“ informoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

V Ostravě je tak k dispozici 767 míst pro osoby bez přístřeší. „Z nich se 433 nachází v azylových domech, kdy 168 míst je určeno mužům a dalších 265 ženám, respektive ženám s dětmi,“ uvedl Pražák.

„Dále mohou lidé bez domova využít nocleháren s kapacitou sto deseti míst. Stejný počet míst k přespání nabízí i nízkoprahová denní centra.“

Dodal, že uvedené kapacity jsou kvůli zimnímu programu navýšeny o 40 lůžek a 60 židlí v teplém prostředí s možností dalšího navýšení.

Ti, kteří o pomoc nestojí

Nabízené kapacity jsou podle zástupců magistrátu dostačující a zaručují, že během mrazivých nocí nikdo v Ostravě nemusí trpět zimou.

„Mnoho z osob bez přístřeší, které žijí trvale na ulici a kterých je v Ostravě odhadem dvě stě padesát až tři sta padesát, ale nehledá pomoc u organizací, které ji nabízejí, a dokonce ani v zimě o ni neprojevují zájem,“ podotkla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Také letos se lidé mohou zapojit do kampaně Nocleženka, kdy příspěvek ve výši sto korun zajistí člověku v nouzi bezpečné přenocování, teplé jídlo, hygienu a rozhovor se sociálním pracovníkem.

„V Moravskoslezském kraji bylo na našich střediscích využito během loňské zimy šest tisíc nocleženek,“ upřesnila oblastní ředitelka Armády spásy Jana Plačková.

Kromě nocleháren, které fungují výhradně pro přespání, se bezdomovci mohou ohřát i ve dne.

„Máme i nízkoprahové denní centrum, kam se mohou přijít ohřát, vykoupat se, vyprat si. Aktuálně se v něm za den vystřídá asi devadesát lidí,“ podotkl Tomáš Hruška.

