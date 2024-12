Odstartoval zimní program pro bezdomovce. Mráz přečkají na lůžku či židli

V krajské metropoli je v současnosti 767 míst k přespání pro lidi bez přístřeší. Cílem zimního programu je, aby se v případě počasí, kdy se noční teploty začnou blížit bodu mrazu, dočkalo pomoci co největší množství lidí bez domova.

„Se stávající sítí sociálních zařízení nemusí nikdo v Ostravě, kdo nechce, trávit v zimě noc venku,“ podotkl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

K dispozici jsou azylové domy s celkem 433 místy, které umožňují klientům stálý pobyt a jež jsou víceméně zcela zaplněny. Lidem, kteří tráví reálně celé dny na ulici, jsou pak určeny noclehárny či nízkoprahová denní centra.

„Noclehárny mají nyní kapacitu posílenou o 40 lůžek, dohromady to dělá 110 míst, kromě toho je navíc k dispozici 60 židlí. V případě, že jsou kapacity nocleháren plně obsazené, nabízíme tak možnost aspoň přespat v teple na židli v denním centru,“ popsal Pražák.

Po většinu zimy ale zůstává podle jeho slov nabídka dostatečná. „Většinou se vždy nějaké místo najde. Jen při těch nejmrazivějších dnech bývá opravdu plno,“ řekl.

I tak zůstávají lidé, kteří těchto služeb nevyužívají. „Někteří přebývají ve stanech a různých přístřešcích u Odry nebo v lesích v okolí města. Sociální pracovníci jsou s nimi v kontaktu, ale pomoc odmítají,“ popsal náměstek primátora.

Roznos polévky pomáhá s bližším kontaktem

Armáda spásy tak například přišla s pravidelným roznášením teplé polévky do míst, kde se lidé bez domova vyskytují. „Je to možnost, jak navázat bližší kontakt a získat důvěru těch, kteří se nabídce pomoci vyhýbají. Jsou lidé, kteří mohou mít psychické nebo jiné problémy a nemohou se odhodlat jít do nocležny,“ přiblížila Alena Válková, oblastní manažerka komunikace Armády spásy.

„Jednou z možností je nabídnout jim přespání v zatepleném iglú. Těch je ale k dispozici méně, než bychom potřebovali,“ doplnila.

Dalším z důvodů, proč někteří lidé bez domova nespí v noclehárnách, je alkohol. „Větší část nocleháren stále požaduje, aby klienti přicházeli střízliví, nebo nechávají dýchat, aby měli méně než například půl promile. My to nepožadujeme, protože víme, že jinak by ti lidé nepřišli. Ale řešíme jejich stav, jestli jsou schopni vyjít schody, jestli nejsou agresivní,“ informoval Jan Savický z azylového domu Bethel ve Frýdku-Místku, jejž provozuje Slezská diakonie.

Řešit musí i peníze na zaplacení noclehu. „My jsme domluveni s úřadem práce, že v případě potřeby zaplatí nocleh i lidem, kteří jsou z evidence vyřazeni,“ řekl Savický. Možností jsou sbírky jako Daruj nocleh nebo Nocleženka. Lidé přispějí na účet, z nějž pak lze hradit přespání těm, kteří na ně nemají peníze.