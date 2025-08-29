Program letošní Bezručovy Opavy čítá pětadvacet položek. „Hned v úvodu chceme všechny pozvat na Horní náměstí, které zažije Jízdu časem. Celý víkend tam bude historická tramvaj a kromě světelného představení Ritmo Factory ožije centrum hudbou, tancem, dobrým jídlem a pitím i speciálními komentovanými prohlídkami,“ uvedla Anna Vavříková, produkční Opavské kulturní organizace.
Právě pracovníci této příspěvkové organizace města festival převzali. Do programu zařadili třeba originální perličkový večer v kostele sv. Václava a Domě umění, který spojí taneční představení Heleny Arenbergerové a Václava Kuneše nazvané 42+People:Where s koncertem vokálního dámského seskupení The Pearls.
Pořadatelé festivalu akcí Od vody ke světlu slavnostně otevřou kino Odboj, které loni v září zničila povodeň. Připraveny tam budou promítání dokumentu i koncert kapely Expedice Apalucha, jejíž členové se do obnovy provozu kina zapojili.
Nechybí ani pořady věnované Bezručovi. „Martin Groman a Michael Stehlík, kteří tvoří oblíbený podcast Přepište dějiny, se budou v pořadu Přepište Bezruče zamýšlet nad slezským básníkem a jeho obrazem,“ uvedla Vavříková.
Organizátoři chystají také Bezruč Trip do básníkova srubu v Ostravici, klub Art ovládne tragikomická groteska Statického divadla o životě a díle Petra Bezruče Básník a školáci se opět utkají v tradiční recitační soutěži Stužkonoska modrá.