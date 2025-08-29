Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

  12:52aktualizováno  12:52
Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty vznikají festivalu přímo na míru, zůstávají. Přehlídka hudby, tance, divadla, literatury, historických pořadů i dalších akcí letos Opavu ovládne od 12. do 26. září.
Ritmo Factory se svou světelnou show rozzáří Bezručovu Opavu 2025 hned v úvodu...

Ritmo Factory se svou světelnou show rozzáří Bezručovu Opavu 2025 hned v úvodu na Horním náměstí. | foto: Opavská kulturní organizace OKO

Expedice Apalucha bude stát na parketu kina Odboj, které se po roce od ničivé...
Básník v podání Statického divadla – tragikomická groteska o životě a díle...
420PEOPLE přiveze projekt WHERE do kostela sv. Václava na festival Bezručova...
Přepište Bezruče – oblíbený podcast Přepište dějiny ušitý na míru pro festival...
Program letošní Bezručovy Opavy čítá pětadvacet položek. „Hned v úvodu chceme všechny pozvat na Horní náměstí, které zažije Jízdu časem. Celý víkend tam bude historická tramvaj a kromě světelného představení Ritmo Factory ožije centrum hudbou, tancem, dobrým jídlem a pitím i speciálními komentovanými prohlídkami,“ uvedla Anna Vavříková, produkční Opavské kulturní organizace.

Právě pracovníci této příspěvkové organizace města festival převzali. Do programu zařadili třeba originální perličkový večer v kostele sv. Václava a Domě umění, který spojí taneční představení Heleny Arenbergerové a Václava Kuneše nazvané 42+People:Where s koncertem vokálního dámského seskupení The Pearls.

Připravil tisíce akcí, teď se loučí. Plakáty mám jako totemy, stačí se dívat, říká Petr Rotrekl

Pořadatelé festivalu akcí Od vody ke světlu slavnostně otevřou kino Odboj, které loni v září zničila povodeň. Připraveny tam budou promítání dokumentu i koncert kapely Expedice Apalucha, jejíž členové se do obnovy provozu kina zapojili.

Nechybí ani pořady věnované Bezručovi. „Martin Groman a Michael Stehlík, kteří tvoří oblíbený podcast Přepište dějiny, se budou v pořadu Přepište Bezruče zamýšlet nad slezským básníkem a jeho obrazem,“ uvedla Vavříková.

Ritmo Factory se svou světelnou show rozzáří Bezručovu Opavu 2025 hned v úvodu na Horním náměstí.
Expedice Apalucha bude stát na parketu kina Odboj, které se po roce od ničivé povodně slavnostně otevře na festivalu Bezručova Opava 2025.
Básník v podání Statického divadla – tragikomická groteska o životě a díle Petra Bezruče, bude k vidění na festivalu Bezručova Opava 2025.
420PEOPLE přiveze projekt WHERE do kostela sv. Václava na festival Bezručova Opava 2025.
Organizátoři chystají také Bezruč Trip do básníkova srubu v Ostravici, klub Art ovládne tragikomická groteska Statického divadla o životě a díle Petra Bezruče Básník a školáci se opět utkají v tradiční recitační soutěži Stužkonoska modrá.









Hřebčín Karlen oslaví 20 let ve znamení tradice i fantazie

Dvacet let od svého založení oslaví hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové v sobotu 30. srpna netradičním a zábavným programem pro celou rodinu.

29. srpna 2025  12:36

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

