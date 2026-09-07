Bezručova Opava nabídne přehlídku současného umění a poezie

Autor: ČTK
  9:20aktualizováno  9:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Festival Bezručova Opava nabídne na několika místech ve městě od 11. do 25. září přehlídku současného umění propojující literaturu s hudbou, divadlem, tancem a vizuálním uměním. Letošní 69. ročník připomene také odkaz básníka Petra Bezruče, jehož jméno festival nese. ČTK to dnes řekla ředitelka Opavské kulturní organizace (OKO) Eva Týlová. Jeden z nejstarších festivalů v zemi vznikl v roce 1957.

Festival zahájí 11. září program První kapitola v Arkádách poblíž Bezručovy sochy ve Dvořákových sadech. Poezii Jana Kunzeho doprovodí živá elektronická hudba projektu Vanamonda. Součástí zahájení bude také akrobacie a humor skupiny PitiPALDi a vokální mužská skupina Hlasoplet.

Mezi hlavní hosty festivalu patří Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem, kteří představí koncertní projekt Sršeň v kostele sv. Václava. Herci Jenovéfa Boková a David Matásek vystoupí v divadelním představení Jana bude brzy sbírat lipový květ, inspirovaném poezií Miloše Doležala. Doležal se představí také na setkání věnovaném své literární a dokumentaristické tvorbě a Josefu Toufarovi.

"Program nabídne rovněž kulturního publicistu a moderátora Českého rozhlasu Vltava Sašu Michailidise, zhudebněné básně Jana Zábrany v podání Markéty Foukalové a Martina Brunnera nebo koncert Beaty Bocek. Čechomor a Těšínské divadlo uvedou společný projekt Ro(c)k na vsi. V nově otevřeném prostoru Breda Point vystoupí The Pearls s koncertním představením Jiná poloha," vyjmenovala Týlová.

Literární část festivalu se zaměří mimo jiné na tvorbu Opavska z let 1990 až 2025, kterou představí Libor Martinek. Lukáš Průša připraví přednášku Básník prózy o Josefu Strnadlovi a Štěpán Tuček představí současnou evropskou literaturu. "Festival ukáže literaturu i v podobách mimo klasickou knižní tvorbu. Poezie se objeví v hudebních, divadelních a tanečních projektech," doplnila Týlová. Tématy budou také silné lidské příběhy, vztah člověka a přírody, současná evropská tvorba a literární historie Opavska.

Několik programových bodů se věnuje přímo básníkovi Bezručovi. Slezské zemské muzeum připravilo komentovanou procházku Po stopách Petra Bezruče do Hrabyně. Autorský projekt Bezručův pramen propojí poezii, hudbu, světlo a sochařství. Monumentální kamenné prameny vytvořil sochař Tomáš Valušek, původní klavírní skladby zkomponoval Dominik Fajkus. "V den výročí Bezručova narození se uskuteční také vzpomínkové setkání na Městském hřbitově. Zazní při něm Bezručovy verše, hudba Milana Bátora a zamyšlení bohemisty a pedagoga Martina Tomáška," doplnila.

Součástí festivalu bude slavnostní předání Ceny Petra Bezruče, nejvyššího kulturního ocenění města Opavy. Letošním laureátem je sochař Daniel Klose, který cenu získá za mimořádnou uměleckou tvorbu, reprezentaci města a kultivaci veřejného prostoru.

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