Těžké pády v bikeparku. Sedm zraněných dětí a mladistvých za víkend, letěl i vrtulník

Dalibor Maňas
  10:32aktualizováno  12:24
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O víkendu zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v Bikeparku Kopřivná na Bruntálsku celkem u devíti zraněných. Z nich bylo sedm dětí a mladistvých, ve věku od jedenácti do šestnácti let. (7. až 9. srpna 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

V bikeparku Kopřivná na Bruntálsku se během uplynulého víkendu zranil nezvykle vysoký počet bikerů. Zdravotničtí záchranáři společně s Horskou službou Jeseníky od pátku do neděle ošetřili celkem devět zraněných cyklistů, přičemž sedm z nich byli děti a mladiství. U dvou nejzávažnějších případů musel zasahovat vrtulník.

„Zasahovaly u nich posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a jednalo se celkem o devět zraněných. Z nich bylo sedm dětí a mladistvých ve věku od jedenácti do šestnácti let,“ vypočetl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Všem, kteří utrpěli zranění, poskytovali první pomoc členové Horské služby Jeseníky,“ uvedl mluvčí.

Ten doplnil, že se nejednalo o hromadné srážky, ale o jednotlivé nehody na tratích. „Nikdo ze zraněných při nich nebyl ohrožen na životě,“ ubezpečil Humpl.

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„U sedmi bikerů se jednalo o lehčí a středně těžká poranění v oblasti břicha nebo končetin. Pozemní záchranářské týmy u nich zajistily přednemocniční neodkladnou péči a následný transport do krnovské nemocnice,“ vysvětlil Humpl.

Pro dva nejvážněji zraněné však letěl vrtulník poté, co spadli z kola na sjezdové trati.

„Patnáctiletý chlapec a o dva roky mladší dívka dle prvotního vyšetření utrpěli vnitřní poranění v oblasti břicha. Záchranáři tedy provedli základní ošetření a zajištění a poté zajistili rychlý letecký transport do Fakultní nemocnice Ostrava. Oba dětští pacienti byli předáni do další péče týmu tamního urgentního příjmu ve stabilizovaném stavu,“ řekl Humpl.

Policisté tyto víkendové případy jen evidují, protože se jedná o zranění, která si způsobili jezdci sami, vysvětlila policie na dotaz redakce.

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