Bílovec na Novojičínsku založí družstvo, které bude ve městě stavět bytové domy

Bílovec na Novojičínsku založí bytové družstvo, které bude ve městě stavět bytové domy. V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Založení družstva schválili zastupitelé, sdělila dnes ČTK za bíloveckou radnici Lenka Gulašiová.
V čele družstva bude město. Dalšími členy představenstva jsou společnost Reality MIVA Bílovec, která se zabývá komplexní správou bytových domů, a odborník na ekologickou výstavbu bytů Erik Merenda. Předběžný zájem o členství v družstvu už projevilo 46 lidí z města i okolí.
"Bytové družstvo v dané chvíli čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude odstartována první etapa výstavby, s jejímž zahájením se počítá už v příštím roce. Ke zvažovaným lokalitám patří ulice Radotínská," uvedla Gulašiová. Všechny zásadní kroky bude vždy schvalovat zastupitelstvo.
"Snažíme se hledat ty nejlepší cesty, jak v Bílovci nejen pro mladé rodiny zajistit moderní, kvalitní, stabilní a hlavně cenově dostupné bydlení. A právě bytové družstvo založené městem považuji za jednu z možností, jak toho dosáhnout," uvedl starosta Martin Holub (Společně).
Vedení města spolupracuje s odborníky. Jedním z nich je Pavel Kožíšek, jenž má se zakládáním bytových družstev městy dlouholeté zkušenosti. Konkrétní podmínky financování, výše členského vkladu i výsledná cena bydlení budou podle něj záviset na konečné podobě projektu a podmínkách financující banky. "Jednání o úvěru na výstavbu bude navazovat na uzavření smluv s konkrétními členy družstva, tedy zájemci o jednotlivé byty," uvedla Gulašiová.