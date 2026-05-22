Bílovec nesouhlasí s rozhodnutím policie, která chce zrušit tamní oddělení

Město Bílovec na Novojičínsku nesouhlasí s rozhodnutím Policie ČR, která chce zrušit tamní oddělení. Starosta Martin Holub (Bílovecké spolky) svolal na pondělí 25. května mimořádné zasedání zastupitelstva a chce se pokusit rozhodnutí zvrátit. ČTK to dnes za bíloveckou radnici sdělila Lenka Gulašiová.
"Policejní oddělení v Bílovci sídlí od nepaměti, potřebují je lidé i úřady. Navíc toto rozhodnutí nedává smysl, protože Bílovec je obec s rozšířenou působností (ORP), a to i pro Studénku, kde má po plánovaném sloučení policejní oddělení fungovat," uvedl starosta. V Bílovci jsou navíc podle něj úřady, kde se vyřizují záležitosti, ke kterým je zapotřebí součinnost s policií.
"Navíc nám jde samozřejmě o bezpečnost města i obcí v jeho bezprostřední blízkosti," uvedl Holub. Zasedání zastupitelstva se zúčastní i starostové obcí, které pod ORP Bílovec spadají.
"Rozhodně budeme jednat s Policií ČR i s ministerstvem a uděláme vše pro to, abychom toto rozhodnutí zvrátili," uvedl Holub.