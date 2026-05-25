Nerušte policejní oddělení, vyzvali zastupitelé Bílovce. Chtějí mluvit s ministrem

Autor: jog, dmk
  18:32aktualizováno  18:32
Na dnešním mimořádném jednání schválili zastupitelé Bílovce na Novojičínsku nesouhlas s plánovaným zrušením tamního policejního oddělení. Rovněž napíšou protestní dopis ministru vnitra Lubomíru Metnarovi (ANO), bílovecký starosta chce s Metnarem také hovořit. Rozhodnutí představitelů města nezměnilo ani tříhodinové vysvětlování zástupců policie.
Policejní služebna v Bílovci (25. květen 2026)

Zastupitelé také schválili změnu vztahu policie k budově v Pivovarské ulici, z nájemního by šlo o dlouhodobou výpůjčku bez nutnosti platby za užívání.

Policie ČR navrhuje ke konci roku zrušit bílovecké policejní oddělení a sloučit je s tím v sousední Studénce. Policisté opakovaně slíbili, že se počet policistů nezmění a nebude ohrožena bezpečnost v ulicích. „Kdybychom si jen trochu mysleli, že to může způsobit problémy, tak bychom do toho určitě nešli,“ konstatoval náměstek ředitele pro vnější službu Libor Schejok s tím, že se návrh posuzoval velmi dlouho.

„Nebudou ohroženy dojezdové časy a trvám si na tom, že budova s cedulí ‚Policie‘ u vstupu bezpečnost v ulicích nezaručí. Stane se tak, když jsou policisté vidět v ulicích a to tak zůstane,“ pokračoval krajský policejní náměstek.

Policisté také poukazovali na to, že počet trestných činů i přestupků je v lokalitě natolik nízký, že oblast efektivněji zvládnou i po sloučení obvodních oddělení.

Policisté při jednání mimořádného zastupitelstva Bílovce na Novojičínsku kvůli zrušení policejního oddělení ve městě. Vlevo náměstek krajského ředitele pro vnější službu Libor Schejok, uprostřed hovoří ředitel územního odboru Policie ČR v Novém Jičíně Tomáš Kvíčala, vpravo vedoucí obvodního oddělení v Bílovci Radim Koziel. (25. května 2028)
Vedení Bílovce na Novojičínska při jednání mimořádného zastupitelstva kvůli zrušení policejního oddělení ve městě. Vlevo starosta Bílovce Martin Holub, vpravo tajemník Jiří Hodic. (25. května 2028)
Starostu sedmitisícového Bílovce Martina Holuba však nepřesvědčili. „Uděláme všecko pro to, abychom pro občany i pro město zachovali Policii ČR. Bezpečnost občanů je na prvním místě a jelikož jsme ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. red.), tak bychom opravdu měli tady policii mít,“ poukázal starosta na to, že pod Bílovec administrativně spadá i Studénka.

„Jenže tamní prostorové možnosti jsou lepší, a to jak kapacitně, tak i při parkování,“ reagoval Schejok.

Policistům kladli dotazy i další bílovečtí politici a občané. „Má se snad tady zvýšit kriminalita, aby se oddělení vrátilo?“ ptal se jeden z nich.

Jak policejní náměstek uvedl, o návrhu se bude na ministerstvu vnitra rozhodovat někdy ve druhém pololetí. „Určitě chci s ministrem do té doby hovořit, snad se to povede,“ zakončil starosta. Dopis z Bílovce bude směřovat i na moravskoslezské hejtmanství.

