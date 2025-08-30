Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Žaneta Motlová
  7:42aktualizováno  7:42
Postupně sečou a v těchto dnech začali i s prořezáváním dřevin. Pracovníci Kozmických ptačích luk připravují unikátní biotop mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem na podzimní tah ptáků. Zároveň tvoří zimní zásoby lučního sena pro tamní „živé sekačky“, skotský náhorní skot a divoké koně, jež rozsáhlé louky a mokřady spásají. Stádo divokého skotu letos přivítalo devět přírůstků.

„Celý areál neustále zarůstá, my jej ale potřebujeme udržet ve volnějším, nezarostlém stavu. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro bahňáky, což je vzácná skupina ptáků, aby si tady na tahu mohli odpočinout, nebo na jaře dokonce vyhnízdit. Potřebují volnou krajinu a správný typ lučního porostu s dostatkem potravy,“ vysvětlil Kamil Lisal, majitel společnosti Semix, která postupně vykoupila pozemky, jež dnes čítají 73 hektarů, a vrátila jim původní ráz mokřadů a nivních luk.

Louky u Kozmic na Opavsku skrývaly vzácného pavouka, v Česku je raritou

Protože je terén poměrně náročný a tvoří jej bažiny, mokřady i spousta tůní a jezírek, pomáhají s údržbou takzvaní velcí spásači – exmoorští pony i stádo skotského náhorního skotu. Spolu s mozaikovou sečí, kdy se plochy kosí kousek po kousku, aby tamní ptáci, hmyz a obojživelníci nepřišli o útočiště, a dosekáváním toho, co zvířata nespasou, jde o ucelený způsob údržby.

Kozmické ptačí louky jsou jedinečným biotopem o celkové rozloze 73 hektarů. Tvoří jej tůně, jezírka, mokřady a nivní louky.

„Areál je rozdělený na okrsky, říkáme jim vnitřní oplůtky. Pastvu rotujeme, aby to nevypásli úplně a zbylo dost potravy na zimu, protože stáda jsou tady celoročně. Zároveň dosekáváme, protože nespasou úplně všechno. Bez těchto živých pomocníků bychom se vůbec neobešli,“ popsal Lisal.

Za více než deset let své existence biotop láká čím dál větší množství živočichů. Každoroční pozorování a statistiky ukazují, že Kozmické ptačí louky lákají až tři tisíce kusů ptáků zhruba stovky druhů. Hnízdí tam například už třicet párů čejek chocholatých.

„Dalším kriticky ohroženým ptákem je vodouš rudonohý. Poprvé tady hnízdil už před osmi lety, jeden pár. Dnes jich tady hnízdí asi deset párů, což je snad rekord v celé republice,“ konstatoval Lisal.

I s vysokými teplotami si zvířata poradí. Vlezou do vody a celý den tam stojí, nebo si najdou stín v lese.

Kamil Lisal, majitel společnosti Semix

Dodal, že na jarním i podzimním tahu se v biotopu zdržují i vzácné kolihy velké a břehouši černoocasí. „Rádi bychom, kdyby také zahnízdili, to ale zatím nepozorujeme.“

Ač jde především o ptačí oblast, pozorování ukazují, že louky lákají veškeré volně žijící druhy, od hmyzu přes ryby a obojživelníky až po ptáky a savce. A v návaznosti na to také výzkumníky, například odborníci z Jihočeské univerzity tam právě prověřují vliv pastvin na rozvoj hmyzu.

OBRAZEM: Volavky a čápy v Kozmicích lze nově obdivovat z pozorovatelny

Turisté život v tamní „přírodní zoo“ mohou pozorovat ze dvou rozhleden. Co se týče velkých stád, oblastí se prohání pětadvacet hřebců exmoorských pony a devatenáctihlavé stádo skotu. „Letos se narodilo devět telat,“ upřesnil Lisal.

Exmoorští koně i skot jsou nenáročná zvířata, zvyklá na nepřízeň počasí. „Spíš mají problém s vysokými teplotami teď v létě, ale i s tím si zvířata poradí. Vlezou do vody a celý den tam stojí, nebo si najdou stín v lese,“ vysvětlil Kamil Lisal.

Údržba areálu celoročně zaměstná dva lidi a je náročná na organizaci, fyzickou práci i finance.

„Co se týká nákladů, jde zhruba o dva miliony ročně. Kromě podpory Semixu spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny a pomáhají nám její dotační tituly na ochranu přírody a mokřadů. A máme i dárcovský účet,“ vyjmenoval Michal Čižmár ze společnosti Semix.

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

