Øidiè v Ostravì blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Autor: dch
  20:02
Záchranáøi v Moravskoslezském kraji øešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravì-Hrabùvce. Sanitce s pacientem bránila v prùjezdu hustá doprava i øidiè osobního auta, který ignoroval výzvy k uvolnìní cesty. Incident zachycuje video, které záchranná služba zveøejnila jako varování.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zásah se odehrál v noci na Nový rok v oblasti Ostrava-Hrabùvka, kde se uskuteènily pøedem ohlášené novoroèní oslavy. Ulice byly plné lidí i aut a doprava byla omezená. Sanitka míøila k muži, jenž zkolaboval kvùli neurologickému problému na zastávce mìstské hromadné dopravy.

Muže v Kravaøích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvì dìti se pøiotrávily

Kvùli kolonám nabírala posádka záchranné služby zpoždìní. Situaci navíc zkomplikoval øidiè osobního vozu, který sanitku s rozsvícenými majáky zaregistroval, pøesto však dlouhé minuty neumožnil prùjezd.

„Øidiè auta, který sanitku vidìl, postával u vozu a ignoroval nutnost okamžitého prùjezdu. Na videu je pak patrné, jak laxnì do auta nastupuje a neochotnì dává záchranáøùm prostor,“ uvedl mluvèí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Havárie uvìznila øidièku v autì, pomoc duchapøítomnì zaøídila malá spolujezdkynì

Záchranáøi pøipomínají, že každá minuta mùže rozhodovat o životì pacienta. Video podle nich nemá nikoho pranýøovat, ale upozornit øidièe, že jsou povinni vytvoøit sanitce s výstražnými svìtly okamžitì prùjezdnou cestu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejètenìjší

Budoucí politik, ministr a „puèista“ jako køoví na Karlovì mostì. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávìní jsme se zmínili o historických zábìrech tramvají na Václavském námìstí ve filmu Prodloužený èas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tváø.

Prahu v roce 2026 èekají velké dopravní zmìny: uzavírky metra, nové tratì i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 pøinese Pražanùm výrazné zmìny v dopravì. Èekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Pøehlednì...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udìlal z Prahy èervenou zónu. Bìhem Silvestra si dejte pozor

Oslavy pøíchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zaøízení nebo napøíklad veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekonèí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen nìkolik hodin dìlí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivnì zavøou brány do mìsteèka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míøí ke svému velkolepému finále. Závìreèný osmý...

Svátky v roce 2026: Pøehled dnù volna, prodloužených víkendù a zavøených obchodù

Pražský orloj

V Èeské republice slavíme sedm státních svátkù, které pøipomínají dùležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Útoèník v Hradci použil obušek a sekáèek, policie ho obvinila z pokusu o vraždu

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útoèník...

Policie obvinila dvaatøicetiletého cizince z pokusu o vraždu. V pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o ètyøi roky mladšího muže, pøièemž zranil i jednu svìdkyni. V pøípadì odsouzení mu...

3. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  21:52

Srážka dvou osobních aut na Zlínsku si vyžádala život spolujezdkynì

ilustraèní snímek

Srážka dvou osobních aut si dnes odpoledne mezi Zádveøicemi-Rakovou a Vizovicemi na Zlínsku vyžádala život spolujezdkynì z jednoho z vozù. Obì øidièky skonèily...

3. ledna 2026  19:48,  aktualizováno  19:48

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podaøilo najít

Zlodìj odnesl celkem osm obrazù na døevìných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofovì Údolí na Liberecku. Podaøilo se najít osm obrazù, které zmizely z tamìjšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota umìleckých dìl z 18. století je kolem pùl milionu korun.

3. ledna 2026  20:42,  aktualizováno  20:43

Øidiè v Ostravì blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Øidiè blokoval prùjezd sanitce, k pacientovi pøijel o nìkolik minut pozdìji.

Záchranáøi v Moravskoslezském kraji øešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravì-Hrabùvce. Sanitce s pacientem bránila v prùjezdu hustá doprava i øidiè osobního auta, který ignoroval výzvy k...

3. ledna 2026  20:02

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Srážka dvou osobních aut na Zlínsku si vyžádala život spolujezdkynì

ilustraèní snímek

Srážka dvou osobních aut si dnes odpoledne u Zádveøic-Rakové na Zlínsku vyžádala život spolujezdkynì z jednoho z vozù. Obì øidièky skonèily v péèi záchranáøù....

3. ledna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zamìøením na legálnost pobytu cizincù v jedné z ostravských...

Jihoèeská policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k pøípadu nezveøejnila. Podle kriminalistù však nikomu dalšímu nebezpeèí nehrozí, uvedla na sociální síti X.

3. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Endorfiny z ledové vody se uvolòují až dva dny, øíká otužilec

Endorfiny z ledovÃ© vody se uvolÅˆujÃ­ aÅ¾ dva dny, Å™Ã­kÃ¡ otuÅ¾ilec

Plavat v ledové vodì je utrpení, ale pocitùm po výkonu se vyrovná málo co. Endorfiny vydrží v tìle i dva dny, øekl ÈTK zimní plavec Karel Zeman, který se dnes...

3. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Muž v areálu u Kladna pøi pracovním úrazu pøišel o ruku, vìc vyšetøuje policie

ilustraèní snímek

Muž dnes pøi pracovním úrazu v prùmyslovém areálu u Kladna pøišel o ruku, pøíèinu neštìstí vyšetøuje policie. Vážnì zranìného zamìstnance pøepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Muž v areálu u Kladna pøi pracovním úrazu pøišel o ruku, vìc vyšetøuje policie

ilustraèní snímek

Muž dnes pøi pracovním úrazu v prùmyslovém areálu u Kladna pøišel o ruku, pøíèinu neštìstí vyšetøuje policie. Vážnì zranìného zamìstnance pøepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Strašnice

Strašnice

Zimní údržba na køižovatce ulic Donatellova a Úvalská v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tøi produkty, které slibují lifting, zklidnìní i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tøi produkty, které slibují lifting, zklidnìní i okamžitý glow

Jaké to je, když tøi redaktorky otestují tøi ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Palmovka

Palmovka

Noèní vydatné snìžení zpùsobilo omezení ve veøejné dopravì nejezdily autobusy, tramvaje, trolejbusy, vlaky linka 58 byla zkrácena do trasy Miškovice - Letòany.

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Sídlištì Solidarita

Sídlištì Solidarita

Zimní pohádka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Nepøehlédnìte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.