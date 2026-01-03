Zásah se odehrál v noci na Nový rok v oblasti Ostrava-Hrabùvka, kde se uskuteènily pøedem ohlášené novoroèní oslavy. Ulice byly plné lidí i aut a doprava byla omezená. Sanitka míøila k muži, jenž zkolaboval kvùli neurologickému problému na zastávce mìstské hromadné dopravy.
|
Muže v Kravaøích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvì dìti se pøiotrávily
Kvùli kolonám nabírala posádka záchranné služby zpoždìní. Situaci navíc zkomplikoval øidiè osobního vozu, který sanitku s rozsvícenými majáky zaregistroval, pøesto však dlouhé minuty neumožnil prùjezd.
„Øidiè auta, který sanitku vidìl, postával u vozu a ignoroval nutnost okamžitého prùjezdu. Na videu je pak patrné, jak laxnì do auta nastupuje a neochotnì dává záchranáøùm prostor,“ uvedl mluvèí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
|
Havárie uvìznila øidièku v autì, pomoc duchapøítomnì zaøídila malá spolujezdkynì
Záchranáøi pøipomínají, že každá minuta mùže rozhodovat o životì pacienta. Video podle nich nemá nikoho pranýøovat, ale upozornit øidièe, že jsou povinni vytvoøit sanitce s výstražnými svìtly okamžitì prùjezdnou cestu.