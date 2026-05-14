Bobr si v Klimkovicích vyhlédl soukromý pozemek s rybníkem, kde se zřejmě hodlal usadit. Jelikož se však choval agresivně, zavolal vlastník pozemku na městskou policii.
„Podle majitele nejprve napadl psa a následně i jeho dceru. Situace byla vážná, takže jsme na pomoc přivolali také profesionální hasiče,“ řekl klimkovický strážník Jan Kroker.
„Když jsme přijeli na místo, bobr byl klidný, seděl na břehu, kde si možná hloubil noru. My jsme ho jen hlídali, a jakmile přijeli hasiči, místo jsme opustili,“ poznamenal Kroker s tím, že ještě chvíli přihlíželi snaze hasičů zvíře lapit.
„Po pár pokusech o odchyt ovšem bobr utekl neznámo kam, nebyl tedy odchycen,“ uvedla Kamila Langerová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Podle klimkovických strážníků se majitel pozemku domluvil s hasiči, že kdyby se zvíře opět objevilo, dá jim vědět.
O incidentu informovalo s upozorněním město také na Facebooku. „Pokud někdo zahlédne podezřele sebevědomého bobra, který si myslí, že rybník patří jen jemu, prosíme o zvýšenou opatrnost,“ sdělili zástupci města.