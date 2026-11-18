Slezské divadlo v Opavě mimořádně zařadí na svůj program operu Bohéma italského skladatele Giacoma Pucciniho. Inscenaci, kterou nastudoval místní operní soubor v roce 2024, uvede pouze ve čtyřech reprízách. První dvě se uskuteční 13. a 30. prosince, další pak 30. ledna a 18. února příštího roku. Divadlo tak nabídne divákům možnost znovu zhlédnout jednu z nejznámějších oper světového repertoáru. ČTK to dnes řekla obchodní a marketingová ředitelka Marcela Žaloudková.
Režie inscenace se ujala Andrea Hlinková, která se letos stala ředitelkou Opery Slovenského národního divadla. Hudební nastudování vedl dirigent Miloslav Oswald. V hlavních rolích se představí Martin Javorský a Helena Beránková. Javorský získal za ztvárnění Rodolfa nominaci na Cenu Thálie za rok 2025.
"Strhující i láskyplný námět podpořený geniální hudbou dokáže být nejen pro mě jako dirigenta bouří plnou emocí zakončenou slzami. Sám Puccini se při závěru Bohémy rozplakal," uvedl šéf opery Miloslav Oswald.
Opera vypráví příběh mladých umělců žijících v pařížské bohémské čtvrti. V centru děje je vztah básníka Rodolfa a švadleny Mimi, který provází radost, láska, ale také nemoc a tragický konec. Dílo patří k nejznámějším operám Giacoma Pucciniho. "Opavská inscenace bude opatřena také polskými titulky, takže ji budou moci navštívit i diváci z nedalekého Polska. Scénu a kostýmy navrhla Miriam Struhárová, na choreografii se podílel Martin Tomsa," dodala.