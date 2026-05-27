Bohumín bude mít k 770. výročí speciální pivo i květinový záhon

Autor: ČTK
  13:23aktualizováno  13:23
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bohumín na Karvinsku chystá k 770. výročí vzniku města speciální pivo. Lidé ho budou moci poprvé ochutnat na městských slavnostech 13. června. Oslavy od tohoto týdne připomínají i speciální květinové záhony před oběma radničními budovami. Novinářům to dnes sdělila mluvčí města Jana Končítková.

Výroční dvanáctistupňové pivo pro město vaří místní minipivovar. Bude mít citrusovou chuť s květinovými tóny. "Nechal jsem se inspirovat během dovolené, kdy jsme projížděli chmelnice. Napadlo mě, že bych mohl využít slovinský chmel,“ uvedl David Janoszowski, majitel a sládek pivovaru, jehož produkty opakovaně získaly ocenění Regionální potravina. Zlatavý nápoj v těchto dnech zraje, lidé ho ochutnají na slavnostech a v lahvích bude k dispozici po celou sezonu.

Město u příležitosti výročí dalo vyrobit i speciální květinovou výzdobu. Zahradníci vytvořili záhony ve tvaru čísla 770. Využili k tomu stovky begonií. "Aby dosáhli přesného tvaru obrazce, použili kartonové šablony. Číslice tvoří červené květiny, okolí je osazeno bílými," řekl Rostislav Palán z odboru životního prostředí a služeb.

U příležitosti oslav vznikla i nová turistická vizitka, kterou si přáli návštěvníci i sběratelé. "V městském informačním centru máme dlouhodobě k dostání vizitky s různými motivy, nově k nim přibyla speciální výroční edice. Dominuje jí historický pohled na centrum Starého Bohumína a datum 1256, ke kterému se letošní jubileum vztahuje,“ řekl Petr Wojnar z organizačního odboru.

Sběratelský kousek je k dostání za 12 korun v informačním centru, kde lidé koupí i další jubilejní předměty, například trička, ponožky, hrnky, nákupní tašky, magnetky, klíčenky, sirupy a pivní sklo.

Kulaté výročí město po celý rok slaví řadou kulturních akcí. Tou největší budou Středověké slavnosti v neděli 21. června. Odpolední program pro děti i dospělé slibuje šermířské souboje, slavnostní průvod v kostýmech, sokolníky, dobovou hudbu i interaktivní program na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

Město letos slaví 770. výročí první písemné zmínky o osadě Bogun z roku 1256. Trvale osídlená osada však vznikla u řeky Odry pravděpodobně už mnohem dříve. Její rozmach umožnila výhodná poloha na křižovatce důležitých obchodních stezek mezi Moravou, Slezskem a Polskem. Zásadní zlom ve vývoji města přišel v 19. století. Příjezd prvního vlaku v roce 1847 nastartoval rozvoj dopravy i průmyslu. Kolem železničního uzlu postupně vyrostl Nový Bohumín, který dal městu jeho současnou podobu.

