Bohumín chystá nové zázemí pro fotbalisty za 33 milionů korun

Bohumín na Karvinsku chystá ve sportovním areálu Pavla Srnička nové zázemí pro fotbalový klub FK Bospor. Vybuduje ho z modulů, které dnes začaly přivážet kamiony. Stavba z ocelových dílů za více než 33 milionů korun zajistí vlastní kabiny fotbalistům a zároveň se díky ní uvolní místo pro malé hokejisty. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Bohumínští fotbalisté se už zhruba 20 let převlékají v šatnách sousedního zimního stadionu. "Vlastní prostory přímo u hřišť jim dosud chyběly. Letos na podzim by se konečně měli přestěhovat. Dnes začaly z Příbrami přijíždět první části jejich budoucího zázemí, které bude situováno poblíž tribuny mezi dvěma hracími plochami," řekla mluvčí.
Dvoupodlažní objekt bude z 24 ocelových modulů. "Většinu práce odvedli řemeslníci u výrobce, včetně vybavení interiérů. Na místě se budou kontejnery napojovat na sítě, spojí se a nakonec se dokončí střecha, fasáda a doplní vybavení," uvedla Končítková. Město se pro modulární systém rozhodlo hlavně kvůli rychlosti stavby i minimálnímu zatížení okolí při budování objektu.
V budově bude pět šaten pro fotbalové týmy od nejmenších dětí až po muže, místnosti pro trenéry i vedení klubu a pokladna. Chybět nebudou ani toalety. Kontejner z kamionů překládá jeřáb, který stojí v Janáčkově ulici.
"Po konzultaci s odborníky jsme se rozhodli pro nákladnější variantu, protože jsme se obávali poškození zavlažovacího zařízení a retence pod hřištěm, pokud by jeřáb musel vjíždět na hrací plochu. Neomezí se tedy nijak výrazně ani možný tréninkový proces," řekl místostarosta Igor Bruzl (nestr.). Stavba by měla být dokončená v listopadu.
Investice řeší potíže dvou klubů současně. "Jakmile fotbalisté opustí dosavadní kabiny v přístavbě zimního stadionu, převezmou je nejmladší týmy HC Bospor. Město tak zajistí odpovídající podmínky hráčům s míčem i dětem na bruslích. Následovat má příprava stavby nových šaten také pro další věkové kategorie hokejistů," doplnila mluvčí.
Obdobnou technologii stavby Bohumín letos využívá také v městské nemocnici, kde končí práce na administrativní budově za přibližně 40 milionů korun.