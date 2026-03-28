Bohumín chystá přestavbu domu na náměstí ve Starém Bohumíně

Bohumín na Karvinsku chystá přestavbu jednoho z domů na náměstí ve Starém Bohumíně. Po renovaci by měl lépe zapadnout do stylu měšťanských domů na náměstí. Se zahájením stavebních prací, které potrvají zhruba rok, se počítá na jaře 2027. Kvůli rozsáhlé obnově se budou muset dočasně vystěhovat obyvatelé 21 bytů, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková.
Budova je podle architektonické studie ve špatném technickém stavu. "Kvůli vadám na fasádě i střeše do objektu zatéká, což způsobuje problémy jak v bytech, tak ve společných prostorech. Na hraně životnosti jsou také balkony a okna,“ uvedla vedoucí odboru správy domů Kateřina Pálková. Studie renovace už je hotová, nyní se pracuje na projektové dokumentaci.
Dům obývají převážně senioři, kterým město po dobu přestavby nabídne náhradní bydlení. "Někteří už nyní počítají s tím, že využijí zázemí u svých rodin," řekla Pálková. Provoz v přízemí domu pravděpodobně zůstane zachován. Během rekonstrukce tak bude dál fungovat speciální základní škola Slezské diakonie pro handicapované děti i další služby.
Vzhled budovy se zásadním způsobem změní. Bude mít světlé odstíny, které mají korespondovat s historickým rázem centra Starého Bohumína. Balkony z přední části budovy nahradí velká francouzská okna. Úpravy schválili památkáři.
"Současná podoba budovy neodpovídá podle studie charakteru náměstí. Problematická je výrazně červená barva, typ střechy, balkony orientované na náměstí a další prvky, které se v tradiční zástavbě měšťanských domů nevyskytovaly. To vše změníme," doplnila Pálková.
Mluvčí připomněla, že parcela, kde dům stojí, je spojena s takzvaným starobohumínským zámkem. Ten vznikl v roce 1817 přestavbou dvou měšťanských domů, které si majitelé panství upravili na obytné sídlo. Po roce 1886 ztratil svou funkci a v závěru 80. let minulého století byl zbourán. Na jeho místě vznikl současný bytový dům.
Novodobá proměna centra Starého Bohumína začala přestavbou náměstí spojenou s rekonstrukcí bývalého národního domu, dnes hotelu Pod Zeleným dubem. Město ji dokončilo v roce 2015. "Chceme, aby měl Starý Bohumín přirozené centrum, kde se lidem dobře žije a kam se turisté a hosté rádi vracejí. Jsme rádi, že se k naší obnově přidávají i někteří soukromí majitelé. U některých domů je vidět, že by si podobnou rekonstrukci také zasloužily. Vlastníky objektů ale nemůžeme k opravě nutit," řekl starosta Lumír Macura (nestr.).