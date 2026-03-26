Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město připravilo. V on-line dotazníku si mohou lidé vybrat, jaké oblasti považují pro kvalitu života v Bohumíně za nejdůležitější. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Na výběr mají obyvatelé deset okruhů ovlivňujících každodenní fungování města. Jde například o bezpečnost, dopravu, životní prostředí či bydlení. Označit mohou maximálně tři.
"Každý okruh obsahuje jednotlivé projekty, které město do budoucna chystá. V dopravě jde například o stavbu dalších okružních křižovatek, u bydlení je to namátkou příprava nových lokalit pro rodinné bydlení u Šunychelské ulice či za městskou nemocnicí. V rámci volného času se plánuje obnova sportovního areálu Faja,“ řekl Petr Wojnar z organizačního odboru.
Kromě výběru z nabízených záměrů mohou hlasující v dotazníku přidat i vlastní podnět. "Budeme rádi za každý nápad. Často právě z nich vzejdou konkrétní věci, které mají užitek pro naše obyvatele. Ne všechno jde udělat hned, ale když víme, co by občané chtěli změnit nebo vylepšit, můžeme s tím dál pracovat a promítnout tyto návrhy do našich plánů," řekl vedoucí odboru rozvoje a investic Dalibor Třaskoš.
Průzkum je anonymní, jeho účastníci uvádějí pouze věk, pohlaví a místo bydliště. Hlasovat mohou prostřednictvím webových stránek města. V anketě se mohou vyjádřit do konce dubna, výsledky radnice zveřejní v květnu.
Dotazník je součástí aktualizace strategického plánu města na období 2026 až 2034. Dokument budou zastupitelé projednávat v dubnu a pak ho autoři představí při veřejném slyšení.