Bohumín dokončil bezpečnou stezku podél výpadovky na Karvinou

Bohumín na Karvinsku dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Při každé cestě z domova museli totiž chodit po krajnici a míjet množství aut na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu. Dnes se bezpečně dostanou po nové pěší stezce z Polní ulice až k autobusové zastávce Na kopci. Novinářům to dnes řekla mluvčí radnice Jana Končítková. Výše nákladů bude zveřejněna po dokončení stavby.
"Aby stezku Bohumín mohl postavit, musel změnit původní projekt a najít trasu mimo státní pozemky podél silnice I/67. Nová komunikace pro pěší, která vede po pravé straně výpadovky na Karvinou ve směru na Dolní Lutyni, a spojuje Polní a Úvozní ulici ve Skřečoni, měří čtvrt kilometru," řekla mluvčí.
Už před dvěma lety chtělo město situaci vyřešit stavbou chodníku. Mělo projekt i téměř tři miliony korun v rozpočtu. Původní návrh počítal s tím, že povede těsně podél silnice I/67 na pozemcích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
"Tam jsme ale s přípravami narazili. Stát po nás chtěl za pronájem plochy po dobu výstavby statisíce korun a další vysokou částku za následný odkup pozemku. V součtu bychom museli uhradit sumu, která se blížila ceně celého chodníku. Zákon nám ukládá povinnost péče řádného hospodáře a tento postup by byl přesným opakem," řekl místostarosta Petr Vícha (nestr.).
Radnice proto místo státních pozemků zvolila trasu po soukromých parcelách. "S jejich vlastníky jsme se dohodli na výrazně nižší ceně za výkup. Nechali jsme přepracovat projektovou dokumentaci a místo zámkové dlažby zvolili asfaltovou stezku," řekl vedoucí odboru rozvoje Dalibor Třaskoš. Podle mluvčí by nynější řešení mělo být levnější než původní projekt.
Stavbu zvládla firma v červenci. Na začátku srpna se chystají dokončovací práce. Novou propojku začali lidé z okolních domů využívat bezprostředně po vybudování.
"Žijeme tady hned vedle a chodíme pravidelně na procházky se psem. Děláme různé okruhy, tak teď máme jeden takový navíc. Je to navíc bezpečná cesta, při které nemusíme přebíhat přes silnici, která bývá občas hodně frekventovaná. Jsme za to moc rádi,“ řekla místní obyvatelka Jana Valentová.