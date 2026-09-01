Bohumín dokončuje zateplení městských bytových domů za 60 milionů Kč

Radnice Bohumína na Karvinsku letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav městských bytových domů. Od jara stavbaři pracují na 15 vchodech v obytných blocích v centru města. Revitalizace nyní míří do finále, na zbývajících adresách mají být práce dokončeny nejpozději na přelomu září a října. ČTK to řekla mluvčí města Jana Končítková.
Letos přišly na řadu domy v ulicích 9. května, Husově, Seifertově a Poděbradově. Kromě zateplení město podle vedoucí odboru správy domů Kateřiny Pálkové v závislosti na technickém stavu jednotlivých objektů spojuje práce také s dalšími opravami. "Rekonstruují se střechy, mění hromosvody, vstupní dveře, schránky a zvonková tabla," uvedla.
Dvacetitisícový Bohumín svůj bytový fond čítající více než 4200 bytů systematicky zatepluje od první dekády nového milénia. Kompletní obnovu chce radnice dokončit do roku 2030.
Samostatnou letošní investicí je kompletní přestavba domu v Partyzánské ulici za 20 milionů korun. Z původních osmi jednopokojových bytů vzniklo šest prostorných bytů 3+kk, dva z nich v nově vybudovaném podkroví. Rekonstrukce zahrnula střechu, zateplení, rozvody, vytápění, elektroinstalaci i změnu dispozic interiérů. Město byty nabídne ve veřejné licitaci 14. října. Vyvolávací cenu nájmu stanovilo na 95 korun za metr čtvereční.
Dlouhodobá obnova městských domů podle místostarosty Bohumína Igora Bruzla (nestr.) přispívá vedle energetických úspor a zvýšení komfortu nájemníků také ke změně vzhledu města. "Radnice nejprve modernizovala výškové a panelové domy, později se obnova přesunula do starší cihlové zástavby. U nových fasád město postupně upustilo od výraznějších barevných kombinací a volí střídmější odstíny," uvedl.