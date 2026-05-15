Poznáte své předky? Bohumín vystavuje stoleté portréty na skleněných deskách

Autor: štv
  12:42aktualizováno  12:42
Nevšední výstavu, na které mohou lidé z Bohumína na dobových portrétech poznat třeba i své předky, připravil ke 770. výročí založení města tamní spolek Maryška.
Fotogalerie4

Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách. Jedním z autorů výstavy je Jiří Spáčil. (15. května 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Výstava se jmenuje Doteky historie: A tak šel čas… a přináší unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách.

„Nejcennější snímky pocházejí ze začátku 20. století, kdy ve městě fungovalo několik renomovaných fotoateliérů, například Herodek v dnešní Studentské ulici, či Jacob Borger, který od roku 1911 sídlil vedle hotelu Grand,“ uvedla mluvčí Bohumína Jana Končítková.

„Podařilo se nám sestavit originální sbírku fotografií na skleněných deskách. Ty jsou o to cennější, když si člověk uvědomí, jak křehký a snadno poškoditelný materiál představují,“ dodal Jiří Spáčil, jeden z autorů výstavy.

Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách. Jedním z autorů výstavy je Jiří Spáčil. (15. května 2026)
Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách. Jedním z autorů výstavy je Jiří Spáčil. (15. května 2026)
Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách. Jedním z autorů výstavy je Jiří Spáčil. (15. května 2026)
Bohumínská výstava Doteky historie: A tak šel čas… ukazuje unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách. (15. května 2026)
4 fotografie

Skleněné desky se jako fotografický materiál podle něj přestaly běžně používat přibližně před sto lety.

„Ve své době, a v mnoha ohledech i dnes, šlo o technologii umožňující mimořádně věrné zachycení obrazu. Vytvořit jediný snímek bylo složité a pracné,“ řekl Spáčil.

Nákladná záležitost pro movitější

Portréty na skle zato vynikají ostrostí a extrémně dlouhou životností.

„Právě proto si je veřejnost může vychutnat v perfektní kvalitě. Připomínají okamžiky, které lidé považovali za hodné zachování. Zhotovení si nemohl dovolit každý, v tehdejší době šlo o nákladnou záležitost,“ sdělila předsedkyně spolku Maryška Kamila Smigová.

Na výstavě v salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka zájemci uvidí ateliérové portréty anebo snímky někdejšího četníka Františka Uhlíře, který zachytil Starý Bohumín před druhou světovou válkou.

„Fotografování se naučil při službě, kdy dokumentoval kriminální případy. Ve volném čase pak brával do terénu velký přenosný fotoaparát na stativu a vyrážel zvěčňovat ulice i krajinu,“ popsala Smigová.

„Na dalších fotografiích, jejichž autor zůstává neznámý, si návštěvníci mohou prohlédnout dnes už neexistující místa a stavby, například starobohumínský mlýn,“ popsala Končítková. „Součástí expozice je i sbírka obrazů včetně dvou originálů uznávaného malíře Emanuela Bachracha-Barée a také historických fotoaparátů.“

Výstava je k vidění do 30. června.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  13:54

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Svitavská nemocnice projde modernizací za miliardu, pacienty čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Rozetapizovaná stavba skončí v...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.