Bohumín investuje 2,8 milionu korun do modernizace veřejného osvětlení

Bohumín na Karvinsku pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. V městské části Skřečoň mění energeticky náročné sodíkové lampy za LED svítidla. Obměna se soustředí na ulici 1. máje, která patří k nejvytíženějším ve městě. Modernizace za 2,8 milionu korun bude letošní největší investici města do veřejného osvětlení. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Město nechá vyměnit osvětlení na 26 sloupech včetně osvětlení u obou kruhových objezdů. Nových LED svítidel bude 35, protože na některé sloupy dělníci umístí dvě lampy. "Jejich rozmístění určil světelný výpočet zpracovaný specializovanou firmou. Ta pomocí počítačové simulace řešila intenzitu osvětlení, vzdálenosti mezi jednotlivými body i bezpečnost provozu," uvedl Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb.
Modernizace se dělá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči s nimi v ulici 1. máje musejí průběžně počítat až do 31. května v čase mezi 06:00 a 14:00. "Už máme vyměněno 11 sloupů, aniž bychom museli omezit provoz. Instalace zbývajících 15 nových stožárů si v některých případech vyžádá zásah ve vozovce. Vždy ale půjde jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin," uvedl ředitel městských technických služeb BM servis Marek Pieklo. Součástí modernizace není pouze výměna lamp. Město zároveň postupně opouští nadzemní vedení kabelů. Tam, kde to podmínky dovolují, ukládá napájení do země.
Současně Bohumín zkouší nové technologie. Ve Vrbici město instalovalo na konci loňského roku tři lampy na solární energii. Osvětlují nedávno vybudované parkoviště za kostelem u hřbitova. Fotovoltaické články nejsou na klasických deskách, ale tvoří válcovou část přímo ve sloupu.
Inspiraci Bohumín našel u karvinského rekreačního areálu Karvinské moře. Pozemky, přes které by mohlo vést klasické napájení lamp, totiž nepatří městu. Solární technologií se tak radnice vyhnula řešení přívodu elektřiny. "Po půl roce testovacího provozu můžeme říct, že se tento typ osvědčil. Lampy fungují naprosto spolehlivě," řekl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.