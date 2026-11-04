Bohumín investuje do vánoční výzdoby 600.000 korun, chystá i novinky

Bohumín na Karvinsku letos investuje do nové vánoční výzdoby, repasování ozdob na pěší zóně a instalace prvků přibližně 600.000 korun. Novinkou budou dva takzvané fotopointy, tedy místa, kde si obyvatelé či návštěvníci města mohou pořídit vánoční snímek. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
"Na náměstí T. G. Masaryka se rozsvítí obří průchozí baňka, ve Starém Bohumíně vykouzlí sváteční atmosféru andělská křídla. Radnice pořídí také nové světelné řetězy a hvězdy na stromy v městských částech a repasuje ozdoby na pěší zóně," řekla mluvčí. Loni město pořídilo na centrální náměstí světelné prvky v bílo-zelené barvě, které doplnily motivy velkých svítících dárků pod nazdobenou borovicí.
Letos k nim přibude nová dominanta ve tvaru vánoční ozdoby. "Fotopoint tvoří drátěná konstrukce o průměru tři metry. Pokrývají ji bílé LED diody, obrys vstupního otvoru zvýrazňuje zelené světlo a nahoře nechybí očko jako u klasické vánoční ozdoby," řekla Markéta Seberová z organizačního odboru.
Na novinku se mohou těšit i obyvatelé nejstarší městské části. Náměstí Svobody ve Starém Bohumíně rozsvítí andělská křídla. "Konstrukce má na výšku téměř dva metry. Lidé se před ni mohou postavit tak, aby jim rozevřený pár perutí vyrůstal ze zad. Nad hlavou budou mít svatozář," doplnila Seberová.
Vánoční výzdoba zkrášlí i další městské části. Město pořídilo sedm světelných hvězd a řetězů, kterými ozdobí stromy ve Vrbici, Pudlově, Skřečoni, Nové Vsi, Starém Bohumíně a dva v Záblatí. "Nová vánoční výzdoba stromků tam zpříjemní společná setkání během adventu. Je to jedna z milých tradic, která pomáhá udržovat komunitní život," řekla místostarostka Jana Kasanová (Srdcem pro Bohumín). S výzdobou město počítá i na nejmenším náměstí v Česku, které je v osadě Kopytov. Před tamní kapličku se z centra města přesune svítící půlkruh.
Adventní program v Bohumíně začne jarmarkem na náměstí T. G. Masaryka, který je připraven na sobotu 28. listopadu. O den později v 17:00 město rozsvítí vánoční strom.