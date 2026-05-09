V Bohumíně už chystají oblíbené Kališovo i Vrbické jezero na letní sezonu

Autor: štv
  9:42aktualizováno  9:42
Bohumínská radnice připravuje na letní sezonu své oblíbené turistické cíle – Kališovo a Vrbické jezero. „Lidé si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti pohybují nejčastěji, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme,“ uvedl Rostislav Palán z radničního odboru životního prostředí a služeb

Stavební úpravy bohumínského Kališova jezera před sezonou. (7. května 2026) | foto: Městský úřad Bohumín

Na Kališově jezeře je upravená dětská pláž i vstup do vody. „Písek i drobné kamínky průběžně splachuje voda, proto jsme nechali navézt nový materiál. Pracovníci vypleli spáry betonových panelů a odstranili mech z částí, které se nacházejí pod vodou,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.

„Jezero v posledních letech výrazně proměnilo zázemí. Disponuje službami, které z přírodního koupání dělají celodenní zážitek,“ řekla mluvčí města Jana Končítková.

Novinky i na Vrbickém jezeře

„Lidem slouží bufet, toalety, sprchy či úschovna věcí. Hřiště na plážový volejbal doplnily pingpongové stoly, šachy a menší ruské kuželky,“ dodala Končítková.

Novinky nedávno přibyly i na Vrbickém jezeře. „Radnice na pláž instalovala nové dětské atrakce, vydláždila plochu pro mobilní občerstvení a zabezpečila prostor kamerou. Loni město zprovoznilo kolem celého jezera nejdelší inline okruh v regionu, který si oblíbili nejen bruslaři, ale i běžci a cyklisté,“ uvedla Končítková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Ruská nakladatelství najímají cenzory. Mají číst rukopisy a vyhledávat závadný text a témata

Ruská cenzura vidí pozitivní vzory v dobách Sovětského svazu a leninského...

Ruské nakladatelství přebírají iniciativu a kontrolují obsah svých knih ještě před vydáním. Obávají se totiž zásahů ze strany státu, který stále přísněji určuje, o čem je možné psát. Místo rizika...

9. května 2026  9:30

Vášně vyprchaly, jsme normální sousedé, říkají o Němcích politici na Chebsku

ilustrační snímek

Vztahy mezi Němci a Čechy na Chebsku se za poslední desetiletí proměnily ve zcela běžný sousedský styk bez politických postojů. Někdejší obavy z požadavků...

9. května 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Kostel sv. Vavřince v Přerově čeká další fáze rekonstrukce, přispěje i město

ilustrační snímek

Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400.000 korun....

9. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Jezeří nebude tuctovka. Zámek nad lomem má nového kastelána s velkými plány

Kastelán zámku Jezeří Miroslav Přibyl (květen 2026)

Zámek Jezeří na Mostecku, známý svou dramatickou polohou na hraně obřího hnědouhelného lomu ČSA, má nového kastelána. Stal se jím Miroslav Přibyl, který zde působil už dřív například jako průvodce....

9. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a...

V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude...

9. května 2026  8:32

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

9. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci se otevře informační centrum

ilustrační snímek

Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Vloni otevřelo dvě stálé expozice...

9. května 2026  6:20,  aktualizováno  6:20

Větrníky? Chci, aby obce měly větší vliv, říká krajský radní Fišer

Radní pro životní prostředí Petr Fišer z ANO

Pozdvižení na mnoha místech v Česku vyvolalo nedávné zveřejnění návrhu mapy takzvaných akceleračních oblastí, ve kterých by byly příznivější podmínky pro povolování a budování větrných elektráren....

9. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Galerie musí být zábavná i pro mladou generaci, říká její nová ředitelka

Novou ředitelkou Galerie umění Karlovy Vary je Jana Bömerová.

Galerie umění v Karlových Varech by se měla víc otevřít veřejnosti a mladým lidem, a to i s využitím digitálních médií. To jsou plány Jany Bömerové, nové ředitelky kulturní instituce, pod kterou...

9. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Názory na sjezd sudetských Němců se v jihomoravských "Sudetech" různí

ilustrační snímek

Pohled na vztahy Čechů a Němců mezi starosty jihomoravských měst a obcí, které se za druhé světové války staly součástí Německa a byly součástí Sudet, a na...

9. května 2026,  aktualizováno 

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Děti si ve Starém Městě vyzkoušejí přes 20 sportů, představí se kluby z regionu

ilustrační snímek

Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních aktivit. Při akci nazvané Sportuj 26 jim to umožní...

9. května 2026  5:40,  aktualizováno  5:40

Na Veselém Kopci roztočí mlýn a otevřou stodolu, poslední stavbu skanzenu

Stodola u statku z Mokré Lhoty byla poslední stavbou, kterou je završeno...

Návštěvníci skanzenu na Veselém Kopci letos poprvé uvidí areál v podobě, jakou mu před téměř 60 lety naplánoval jeho zakladatel Luděk Štěpán. Otevře se poslední chybějící stavba – roubená stodola.

9. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.