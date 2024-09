Firmám nehrozí za zpoždění daní penále, slíbil Stanjura v povodňových městech

„V okamžiku kdy bude postižena firma, nestihne zaplatit daň, tak nebude žádné penále, pokud si bude dojednávat nějaké odložení daní, splátkové kalendáře. Nebudou žádné správní poplatky, tak aby tím zbytečně neztrácely peníze a vylepšily si cash flow,“ řekl Zbyněk Stanjura.

Připomněl, že už minulý týden se rozhodlo o tom, že Národní rozvojová banka (NRB) připraví dva podpůrné programy, ve kterých budou moct malé a střední podniky žádat o záruky za poskytnuté úvěry a o zvýhodněné půjčky.

Na záruční program NRB uvolní vláda 500 milionů korun, banka tak bude moct poskytnout podnikatelům záruky za úvěry až v hodnotě 3,5 miliardy korun.

„Současně spustíme program přímo zvýhodněných úvěrů z NRB. Ještě debatujeme, ta pomoc podle mě bude odstupňovaná, že čím menší firma, tím ta pomoc procentuálně by mohla být větší, co se týče úroků, až směrem k největším firmám,“ řekl ministr.

Krnovský starosta Hradil řekl, že dnešní jednání s ministrem bylo primárně o lokální ekonomice, firmách a živnostnících. „Situace je kritická, velká část z nich byla zasažena a velká část z nich vzhledem k povodňové historii nemá adekvátní pojistky. Takže ty škody jsou obrovské,“ řekl starosta.

Stát by podle něj měl krýt mzdové náklady firem, které nyní nefungují. „To, co teď by mělo zafungovat taky, tak jsou odklady odvodů, daní, sociálního, zdravotního pojištění, protože firmy teď opravdu velmi válčí s cash flow, nemají peníze. Na co apelujeme, je čas, protože každý den, který ty firmy stojí, tak krvácí,“ řekl Hradil.

Opava a Bohumín žádají delší stav nebezpečí

Současně Opava a Bohumín žádají o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí do konce října.

„Hlavní důvody jsou dva, jednak předpokládáme, že odpad budeme svážet minimálně do konce října, a ve stavu nebezpečí je to bez poplatků a můžeme poptávat další a další firmy, aby se to sváželo co nejrychleji. U svozu povodňového odpadu se neplatí poplatky státu. Máme tady pořád hromady odpadků. Stále máme také problém s teplem a teplou vodou a s kotelnami, takže si myslíme, že to může pomoci v tom, aby se to ve stavu nebezpečí co nejrychleji odstranilo,“ vysvětlil bohumínský starosta Petr Vícha.

Prodloužení stavu nebezpečí nad třicet dnů schvaluje vláda, požádat o to však musí kraj. Stav nebezpečí vyhlásil hejtman v Moravskoslezském kraji kvůli záplavám 14. září. „My jsme požádali o prodloužení do 30. října. Šlo to na hejtmana a uvidíme, jestli hejtman posune posunutí toho termínu na vládu,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Ministr financí Stanjura řekl, že podle jeho informací chce o prodloužení stavu nebezpečí požádat i Olomoucký kraj. „Pokud požádá i Moravskoslezský, myslím si, že vláda tomu vyhoví, ale musíme postupovat podle legislativy,“ řekl ministr, který z Opavy pochází a v letech 2002 až 2010 býval jejím primátorem.

16. září 2024