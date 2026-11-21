Jen na pár desítek odhadli původně vysázených plotic a okounů. „Počet invazivních karasů stříbřitých a střevliček východních však jde do tisíců,“ sdělila mluvčí Bohumína Jana Končítková.
Podle Rostislava Palána z odboru životního prostředí tyto invazivní druhy škodí celému ekosystému. „Třeba reprodukční schopnosti karase stříbřitého připomínají klonovací stroj,“ uvedl Palán. Střevličku popisuje jako zákeřného sabotéra, který požírá vývojová stadia dalších živočichů a přenáší patogeny.
Jak se vetřelci v tůních rozšířili, není úplně jasné. Biologové se přiklánějí k přenosu člověkem z jiné vody, případně migraci při záplavách. Nevylučují, že jejich jikry donesli na nové tůně vodní ptáci, kterým se mohly zachytit na nohách.
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Nejpravděpodobnější varianta přenosu člověkem je podle Končítkové takzvaná kyblíková metoda. „Lidem se třeba v jejich soukromém jezírku přemnoží nějaké ryby, a protože jim je líto je zabít, naberou je do kyblíku a vylijou do nejbližšího rybníku, kde se rozmnoží,“ líčila.
Zbavit se vetřelců nebude jednoduché, protože umělé nádrže není možné vypustit. „Lze tam však vysadit štiky a okouny, kteří mají schopnost intenzivně redukovat nepůvodní druhy,“ řekl biolog Adrián Czernik.
Inventarizační průzkum života pod hladinou, za který zaplatila bohumínská radnice asi 60 tisíc, se týkal také přírodního areálu Gliňoč v části Skřečoň. Tam zažili biologové zcela opačné překvapení. „Jedna z vodních ploch si totiž zachovává pouze původní osazenstvo, což je téměř rarita,“ podotkla Končítková.