Bohumín na přání obyvatel rozšiřuje oplocení kontejnerových stání

Bohumín na Karvinsku pokračuje v úpravách kontejnerových stání na směsný a tříděný odpad, kolem kterých instaluje oplocení. Chce tak zlepšit vzhled prostoru a zamezit šíření nepořádku. S projektem město začalo už loni a u obyvatel měl pozitivní ohlas. Radnice se proto rozhodla v proměnách kontejnerových stání pokračovat. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
"Kontejnerová stání obvykle nepatří mezi místa, kterými se města chlubí. Přesto jsou jednou z nejviditelnějších součástí každodenního života na sídlištích. Loni proto bohumínská radnice kolem dvou desítek stanovišť postavila za 1,6 milionu korun oplocení, které dalo místům určeným pro separaci odpadu upravenější podobu. A nápad se lidem zalíbil," uvedla Končítková.
Ještě před začátkem léta se proto město rozhodlo pro úpravu dalších šesti stanovišť v ulici Osvoboditelů, Nerudově, Mírové a Ostravské ulici. "Veřejný prostor stojí na detailech, které si často neuvědomujeme, dokud se nezmění. Oplocení kontejnerových stání se může zdát jako drobnost, ale mezi obyvateli mělo příznivou odezvu. Někteří se na nás obraceli s tím, že by toto řešení rádi viděli i v jejich ulici," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.
Při výběru míst vhodných k proměně radnice vychází ze zkušeností pracovníků technických služeb, znalostí z terénu i požadavků nájemníků. "Město vsadilo na střídmý a kultivovaný vzhled. Šedé provedení z odolného recyklovaného plastu a oceli má vydržet každodenní provoz i rozmary počasí," řekla mluvčí. Dodala, že oplocení má navíc zamezit rozfoukávání odpadu i jeho odkládání mimo vyhrazený prostor.
Bohumín za úpravy zaplatí přibližně 300.000 korun, většinu nákladů uhradí z evropské dotace. "Jde o typ projektu, který za relativně nízkou částku dokáže přinést viditelnou změnu ve veřejném prostoru. Většinu investice navíc zaplatíme z externích zdrojů, takže dopad na městský rozpočet bude minimální," řekl starosta Lumír Macura (nestr.).