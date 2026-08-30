Jako skládačka. Jeřáb sestavil novou ředitelskou budovu nemocnice v Bohumíně

Tento týden pracovníci firmy H3 ateliér převáželi moduly až z Havlíčkova Brodu do více než dvě stě kilometrů vzdáleného Bohumína a velkým jeřábem je usazovali takřka na milimetry přesně.
Postupně tak kompletovali dvoupodlažní budovu. „Díky tomuto řešení zkrátíme dobu stavby o několik měsíců,“ vysvětlil už dříve místostarosta Bohumína Igor Bruzl.
Podle stavbyvedoucího Miroslava Štorka jde o dosud největší objekt, který firma sestavovala. „Například převozy modulů byly logisticky hodně náročné,“ poznamenal Štorek.
Vznikne tak nových sedmnáct kanceláří včetně ředitelny a dvě zasedací místnosti. Celkové náklady na novou budovu přijdou na zhruba čtyřicet milionů korun.
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Na začátku října má začít vybavování objektu nábytkem. Do konce roku se do budovy přestěhují pracovníci, kteří dosud sídlí v pavilonu D Bohumínské městské nemocnice.
Uvolněné prostory pak nemocnice začne v lednu přestavovat. „V původní budově po rekonstrukci vznikne šest odborných ambulancí. Půjde například o neurologii, dermatologii, psychiatrii a ortopedii,“ uvedla pro ČTK bohumínská mluvčí Jana Končítková.