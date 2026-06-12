Bohumín o dva týdny dříve otevře půjčovnu lodí u Vrbického jezera

Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně na Karvinsku se letos na přání rekreantů otevře o dva týdny dříve. Svůj provoz zahájí už v sobotu a lidé si tak budou k projížďkám po jezeře moci zapůjčit pramice, šlapadla či paddleboardy. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční Odemykání meandrů. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Stále více lidí se na nás obracelo s tím, že chodí k vodě už v červnu a uvítali by, kdyby tou dobou již byla půjčovna v provozu. Vyšli jsme jim tedy po dohodě s městem vstříc,“ uvedl Roman Štolfa ze spolku Vodáci Odry a Olše, který pro Bohumín provoz loděnice zajišťuje.
Vodáci letos očekávají, že o služby půjčoven bude velký zájem. V Bohumíně se totiž loni otevřel nejdelší in-line a cyklistický okruh v Moravskoslezském kraji, který vede právě kolem Vrbického jezera.
"Dokončený Vrbický okruh a další síť návazných stezek nám tady k pláži přivádí stále více bruslařů a cyklistů. Ti mohou odložit kola a sportovní vybavení do cykloboxů, cennosti si uschovat v nových bezpečnostních schránkách a dopřát si projížďku po hladině jezera,“ řekl Štolfa. V půjčovně se letos zvýšil počet šlapadel, kterých je nyní k dispozici šest, pro zájemce je ale připraveno také pět pramic a čtyři paddleboardy.
Půjčovna bude za dobrého počasí v červnu otevřena o víkendových dnech vždy od 10:00 do 19:00. V červenci a srpnu se její provoz rozšíří také na pátky, kdy bude fungovat od 14:00 do 19:00. Konec sezony je naplánován na 6. září. Na místě se platí hotově, ceny se pohybují od 120 do 280 korun v závislosti na typu plavidla a délce výpůjčky.
Zahájení provozu druhé půjčovny je tradičně spojeno s počátkem vodácké sezony. O první letošní plavbu meandry řeky Odry je velký zájem. "Už máme rezervovány všechny naše městské lodě a rafty. Kdo se tedy chce společné vyjížďky zúčastnit, musí si sehnat plavidlo jiným způsobem,“ řekla vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.
Na akci naváže pravidelný režim půjčovny, k dispozici bude vodákům od neděle 28. června vždy o víkendech a svátcích. Zájemci si mohou půjčit plastovou nebo nafukovací kánoi za 350 korun, případně raft pro čtyři osoby za 600 korun. V ceně je zahrnuto kompletní vodácké vybavení a také doprava z cíle v polském Zabełkówě zpět do Starého Bohumína. Rezervace i platby se provádí on-line a bezhotovostně přes webové stránky města.